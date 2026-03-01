Thủ tướng Phạm Văn Đồng - tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng 01/03/2026 12:10

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, luôn tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân...

Sáng 1-3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 - 1-3-2026).

Tham dự buổi lễ có các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực; bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đông đảo người dân địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tham quan khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Quảng Ngãi.

Trước lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc lớp lãnh đạo đầu tiên của Đảng, trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng. Ông cũng là người thấm thía sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước, kiên định mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tầm vóc của những giá trị mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại.

Từ phong trào yêu nước của thanh niên trí thức, dưới sự dìu dắt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, cố Thủ tướng đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Những năm tháng bị giam cầm tại Côn Đảo càng tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và sự kiên trung.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiều trọng trách, đặc biệt giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ trong hơn ba thập kỷ.

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, ông cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều hành đất nước vượt qua những giai đoạn đặc biệt khó khăn; xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho tiền tuyến miền Nam, đồng thời khôi phục, phát triển đất nước sau ngày thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trồng cây tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo đặt nền móng cho sự nghiệp Đổi mới; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng: tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân. Ông cũng là vị lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Theo Thủ tướng, suốt 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn vẹn trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu năm bài học sâu sắc từ cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đó là kiên định lý tưởng; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; đề cao tư duy đổi mới, phát triển giáo dục và văn hóa; kết hợp giữa nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, đạo đức và tinh thần tự phê bình, phê bình.

Khẳng định giá trị trường tồn của những di sản đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng và tấm gương của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.