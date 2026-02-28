Chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM chuẩn bị cho kỳ bầu cử 2026-2031 28/02/2026 10:42

UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo sở, ngành, địa phương chuẩn bị công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.

Cử tri phường Tam Thắng, TP.HCM, tham gia bầu cử sớm vào ngày 26-2. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Y tế xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết triển khai việc phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh, an toàn sức khỏe cho cử tri, ứng cử viên và lực lượng phục vụ bầu cử. Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương án cấp cứu tại chỗ trong thời gian bầu cử.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (nếu có), bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp tại các địa điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử được diễn ra an toàn, thông suốt.

Các sở, ban, ngành TP báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử TP).

Riêng UBND 168 phường, xã, đặc khu, Chủ tịch UBND TP yêu cầu chủ động liên hệ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 trên địa bàn để cung cấp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Song song đó, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm hạ tầng, cơ sở vật chất, điều kiện an ninh, y tế, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các điểm bỏ phiếu; xây dựng phương án dự phòng, kịch bản ứng phó trong điều kiện khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh,...) bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.