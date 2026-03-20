Ban Bí thư có quy định mới về bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã 20/03/2026 16:17

(PLO)- Bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu trực thuộc Hà Nội, TP.HCM sẽ được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 và các tỉnh, thành còn lại là 0,7.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định 09 của Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 128/2004 của Ban Bí thư khóa XI về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Chi tiết các mức phụ cấp

Theo đó, quyết định của Ban Bí thư bổ sung phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo của Cục trực thuộc các cơ quan Đảng ở Trung ương; Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cụ thể, Cục trưởng Cục loại 1 và Cục loại 2 được hưởng hệ số phụ cấp lần lượt là 1,1 và 1; với phó Cục trưởng Cục loại 1 và Cục loại 2 là 0,9 và 0,8; Trưởng phòng thuộc Cục loại 1 và Cục loại 2 là 0,7 và 0,6; Phó Trưởng phòng thuộc Cục loại 1 và Cục loại 2 lần lượt theo hệ số 0,5 và 0,4.

Quyết định của Ban Bí thư cũng bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với xã, phường, đặc khu. Theo đó, nhiều chức danh trong đảng ủy cấp cơ sở được quy định rõ hệ số phụ cấp.

Cụ thể, Bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu trực thuộc Hà Nội, TP.HCM được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,7 tại các tỉnh, thành còn lại.

Phó bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu có hệ số phụ cấp này lần lượt là 0,7 tại Hà Nội, TP.HCM và 0,6 tại các tỉnh, thành còn lại.

Các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được hưởng hệ số là 0,6 tại Hà Nội, TP.HCM và 0,5 tại các tỉnh, thành còn lại.

Theo quy định mới, Bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu trực thuộc Hà Nội, TP.HCM sẽ được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 và các tỉnh, thành còn lại là 0,7. Ảnh: NGUYỆT NHI

Với các Trưởng ban đảng, Chánh văn phòng và tương đương của Đảng ủy xã, phường, đặc khu tại Hà Nội, TP.HCM được hưởng hệ số phụ cấp là 0,35 còn các địa phương khác là 0,25.

Chức danh Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra, Phó trưởng ban thường trực (cấp trưởng cùng cấp là Ủy viên Ban thường vụ) tại Hà Nội, TP.HCM có hệ số phụ cấp 0,25 và 0,20 với các tỉnh, thành còn lại.

Với chức danh Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó trưởng Ban Đảng, Phó chánh văn phòng và tương đương, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra tại Hà Nội, TP.HCM hưởng hệ số phụ cấp 0,20 và 0,15 với các tỉnh, thành khác.

Quyết định cũng bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo với các chức danh lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, đặc khu.

Theo đó, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu ở Hà Nội, TP.HCM được hưởng hệ số phụ cấp này là 0,6, còn các tỉnh, thành khác là 0,5.

Với Phó chủ tịch kiêm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, đặc khu ở Hà Nội, TP.HCM được hưởng hệ số phụ cấp này là 0,35, còn các tỉnh, thành khác là 0,25.

Đối với cấp phó chuyên trách (nếu có) của các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, đặc khu thì áp dụng mức mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,2 tại Hà Nội, TP.HCM và 0,15 tại các tỉnh, thành còn lại.

Quyết định của Ban Bí thư cũng bổ sung phụ cấp chức vụ với lãnh đạo trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu.

Theo đó, với Giám đốc được hưởng hệ số 0,35 (loại I được áp dụng với Hà Nội, TP.HCM) hoặc 0,25 (loại II là các tỉnh, thành phố còn lại). Phó Giám đốc lần lượt là 0,2 với loại 1 và loại 2 là 0,15.

Quyết định cũng sửa đổi bảng mức lương chuẩn áp dụng với cán bộ Hội cựu chiến binh xã, phường, đặc khu.

Theo đó, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, phường, đặc khu tại Hà Nội, TP.HCM sẽ hưởng mức lương bậc 4 chuyên viên với hệ số 3,33. Với các tỉnh, thành còn lại sẽ là bậc 3 chuyên viên hệ số 3,00.

Bảo lưu phụ cấp để bảo đảm quyền lợi

Ban Bí thư cũng quy định điều khoản chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, đối với chức danh lãnh đạo đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu cao hơn so với Quyết định này thì tiếp tục thực hiện việc bảo lưu. Sau khi hết thời gian bảo lưu thì thực hiện theo Quyết định này.

Quyết định nêu rõ cơ chế xử lý quyền lợi cho các chức danh lãnh đạo thuộc bốn Đảng ủy trực thuộc Trung ương (Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương), các đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc bốn đảng bộ trực thuộc Trung ương; đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố và đảng ủy UBND tỉnh, TP.

Cụ thể, trong thời gian từ khi thành lập đến trước ngày 1-1-2026, những trường hợp chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc được bảo lưu nhưng mức hưởng thấp hơn quy định mới thì được truy lĩnh và truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp mới.

Đối với chức danh lãnh đạo đảng ủy xã, phường, đặc khu, trong thời gian từ ngày 1-7-2025 đến trước ngày 1-1-2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ hoặc được bảo lưu hệ số nhưng thấp hơn mức quy định mới thì được truy lĩnh. Đồng thời, truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp tại quyết định này kể từ ngày giữ chức vụ lãnh đạo.