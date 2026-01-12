Quy định mới về tăng phụ cấp chức vụ một số vị trí lãnh đạo 12/01/2026 14:14

(PLO)- Việc sửa đổi theo Chính phủ là nhằm hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 10-01-2026, các chế độ phụ cấp được áp dụng kể từ ngày 01-01-2026.

Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204/2004.

Từ ngày 10-1, chủ tịch UBND cấp xã ở TP Hà Nội và TP.HCM được hưởng hệ số phụ cấp lãnh đạo là 0,70. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cụ thể, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ. Theo đó, Cục thuộc Bộ được chia thành hai nhóm là Cục loại 1 và Cục loại 2. Trong đó, Cục loại 2 giữ nguyên hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định tại Nghị định 204/2004. Với Cục loại 1, hệ số được nâng lên và cao hơn 0,1 so với các chức danh tương đương của Cục loại 2.

Hệ số phụ cấp mới với Cục loại 1 như sau: Cục trưởng 1,10; phó cục trưởng 0,9; Trưởng cơ quan khu vực, Chi cục trưởng hoặc tương đương tại TP Hà Nội, TP.HCM 0,8; trưởng ban, trưởng phòng, chánh Văn phòng, trưởng cơ quan khu vực, Chi cục trưởng hoặc tương đương tại các tỉnh, TP còn lại 0,7…

Cụ thể các hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ.

Đồng thời bổ sung quy định về hệ số phụ cấp đối với UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, TP.

Theo nghị định, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,70 tại Hà Nội và TP.HCM, và 0,60 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,60 và 0,50 tương ứng. Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị Hà Nội, TP.HCM và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,2 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các xã, phường, đặc khu còn lại.

Hệ số phụ cấp đối với UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, TP.

Nghị định cũng đồng thời sửa đổi quy định với Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ.

Theo Chính phủ, việc sửa đổi này nhằm hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Cùng đó là theo chỉ đạo của Bộ Chính trị nhằm điều chỉnh một số chế độ phụ cấp từ ngày 1-1-2026.

Để tránh gián đoạn về chính sách trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, dự thảo đã quy định về các nguyên tắc bảo lưu, truy lĩnh phụ cấp.

Theo đó, cán bộ lãnh đạo cấp xã trong khoảng thời gian từ 1-7 đến 31-12 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn thì được truy lĩnh phụ cấp theo mức mới và truy nộp bảo hiểm xã hội.

Với lãnh đạo của Cục thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ 1-3-2025 đến trước ngày có quyết định xếp loại Cục thì được tạm áp dụng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh, truy nộp bảo hiểm xã hội theo quy định.