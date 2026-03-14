Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng cho Ngày hội non sông
MINH TRÚC - HẢI ANH
(PLO)- Ngày mai, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội cùng cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ đô Hà Nội những ngày này khoác lên mình diện mạo rực rỡ. Từ các quảng trường lớn đến các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh… hệ thống pano cổ động và cờ đỏ sao vàng được trang hoàng trang trọng nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.