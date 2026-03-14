Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Thời sự

MINH TRÚC - HẢI ANH

(PLO)- Ngày mai, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội cùng cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ đô Hà Nội những ngày này khoác lên mình diện mạo rực rỡ. Từ các quảng trường lớn đến các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh… hệ thống pano cổ động và cờ đỏ sao vàng được trang hoàng trang trọng nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Sắc màu rực rỡ lan tỏa khắp các ngõ nhỏ, khơi dậy niềm tự hào và tạo nên không khí đầy phấn khởi hướng về ngày hội lớn của dân tộc. Ảnh: HẢI ANH
Chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ; từ rà soát danh sách cử tri, hoàn thiện cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu đến xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự
Tất cả đều hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành “ngày hội của toàn dân”.
Ghi nhận tại nhiều khu vực bỏ phiếu, công tác trang trí và niêm yết danh sách đều đã sẵn sàng. Cờ hoa, pano và danh sách ứng cử viên được bài trí trang trọng﻿
Ông Trần Ngọc Toán, cử tri phường Hoàn Kiếm cho rằng việc lựa chọn đại biểu dân cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Ông đồng thuận với những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền. Ông mong muốn các chính sách mới được triển khai hiệu quả để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Ông Toán cũng kỳ vọng các đại biểu trong nhiệm kỳ mới sẽ thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống.
Để Thủ đô có diện mạo tươi mới này, các phường, xã trên địa bàn thành phố triển khai công tác trang trí từ sớm. Nhiều tổ dân phố tự nguyện tham gia chỉnh trang khu vực xung quanh điểm bỏ phiếu, trang trí cờ hoa và dọn vệ sinh không gian công cộng
Những ngày này, từ trung tâm thành phố đến các xã ngoại thành, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng trang nghiêm, hướng về ngày hội lớn của dân tộc
Tin liên quan

