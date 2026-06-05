Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có chỉ thị quan trọng về an toàn thực phẩm 05/06/2026 10:11

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu triển khai chuyển đổi số toàn bộ quy trình cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 15 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhìn nhận thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến rõ rệt, tích cực. Trách nhiệm của chính quyền các cấp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm gây bức xúc trong dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng dân số và sự phát triển bền vững của dân tộc.

Để tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu đưa chỉ tiêu, mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn và lĩnh vực do cơ quan, đơn vị phụ trách.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhìn nhận vẫn còn nhiều vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu triển khai chuyển đổi số toàn bộ quy trình cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tích hợp chức năng phản ánh vi phạm và truy xuất thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Định kỳ công khai danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, các cơ sở vi phạm để người dân giám sát. Tăng cường kiểm soát từ sớm, từ xa đối với chuỗi cung ứng thực phẩm, chú trọng thường xuyên công tác hậu kiểm, kiểm soát chặt chẽ thông tin quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi nhập lậu, nhập khẩu các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe người dân.

Cùng với đó, quan tâm thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xây dựng, nâng cấp các khu hạ tầng thương mại dịch vụ ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ người dân, du khách theo hướng hiện đại, đồng bộ, tiện ích.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu triển khai thực hiện Chỉ thị 15 với phương châm năm rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm.

Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP rà soát, sửa đổi và kiến nghị sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các hạn chế, thiếu sót, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo khoa học, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo và buông lỏng quản lý về an toàn thực phẩm.

Công an TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung xử lý các trường hợp bỏ trốn, đảm bảo tính răn đe, trấn áp tội phạm vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm.