Ông Lê Quốc Phong: TP.HCM tự hào là nơi khởi đầu cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Bác 05/06/2026 10:05

(PLO)- Khẳng định giá trị lịch sử từ hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo TP.HCM cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ quyết tâm đưa TP.HCM bứt phá, trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sáng 5-6, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến – Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Tham dự hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Thành ủy TP.HCM. Cùng dự còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết sau khi nước nhà giành được độc lập vào tháng 8-1945, trước mưu đồ và hành động của thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Hai mươi năm sau, trước sự leo thang chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, cuộc kháng chiến của dân tộc ta đứng trước những thử thách ngặt nghèo, ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

“Hai lời kêu gọi thiêng liêng ấy chính là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam; là sự khái quát sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đồng thời, phản ánh xu thế vận động của thời đại - thời đại đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định.

Ông cho biết đó là những văn kiện lịch sử đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh cách mạng mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu dài, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, hội thảo khoa học hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng và thực tiễn quý báu cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược. Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm củng cố niềm tin, bồi đắp ý chí, quyết tâm, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM dù ở nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn luôn mang trong tim hình ảnh của Bác như một động lực, một điểm tựa sức mạnh tinh thần, nêu cao khí phách của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạp bằng muôn trùng gian nguy, chiến đấu ngoan cường, kiên trung, bất khuất.

Qua đó, giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi cuối cùng, cùng cả nước thực hiện trận quyết chiến chiến lược - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Lê Quốc Phong, hội thảo khoa học được tổ chức tại TP.HCM có một ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi 115 năm trước, ngày 5-6-1911, TP.HCM vinh dự, tự hào là điểm xuất phát, nơi khởi đầu của cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Bác.

Dù năm tháng qua đi nhưng tinh thần Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, có ý nghĩa như cương lĩnh hành động, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc" Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM LÊ QUỐC PHONG

35 năm sau, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I (năm 1946), đoàn đại biểu Quốc hội của Nam Bộ thiết tha đề nghị TP Sài Gòn được mang tên của Người. 30 năm sau, mong ước đó thành hiện thực, ngày 2-7-1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhìn nhận hơn nửa thế kỷ đi qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.HCM đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ phấn đấu, quyết tâm cụ thể hóa tinh thần tự tin, tự cường, chủ động, sáng tạo bằng những hành động cách mạng thiết thực thông qua những chương trình, công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.

Năm 2025 và quý I-2026, kinh tế TP tiếp tục đà tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng đạt trên 8%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 800.000 tỉ đồng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

TP cũng đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Nhiều công trình trọng điểm được khởi công trong tháng 4 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

“Những thành tựu mà TP đạt được không chỉ đo bằng các con số tăng trưởng mà quan trọng hơn là thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận của nhân dân. Là sự lan tỏa động lực cho các vùng, địa phương khác, là việc đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín của TP ngày càng được nâng cao” - ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Ông cho biết từ ngày 1-7-2025, việc hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TP.HCM mới đã mở ra một không gian phát triển và năng lực cạnh tranh hoàn toàn mới.

TP.HCM mới đang từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, cảng biển hiện đại, có khả năng kết nối sâu với khu vực và thế giới, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, cùng cả nước, vì cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Hội thảo khoa học hôm nay sẽ là nguồn tư liệu quý báu, góp phần giúp TP.HCM triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Lê Quốc Phong khẳng định để góp phần đưa TP.HCM phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển.

Qua đó, quyết tâm xây dựng TP thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và người dân.