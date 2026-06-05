Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu: 'Từ chính sách đến hành động' 05/06/2026 10:44

(PLO)- Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu năm 2026 được tổ chức trong thời điểm rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Sáng 5-6, tại tỉnh Nghệ An, Bộ NN&MT, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu năm 2026 với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”.

Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ NN&MT phát biểu.

Diễn đàn là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6, Ngày Đại dương thế giới 8-6, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Đồng thời, Diễn đàn là không gian đối thoại chính sách quan trọng, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp thực chất cho công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Công Thành nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là lựa chọn chiến lược để Việt Nam nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức chống chịu của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quang cảnh Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu năm 2026 với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”.

Trong bối cảnh nhiều vấn đề môi trường ngày càng cấp bách, diễn đàn lựa chọn chủ đề “Từ chính sách đến hành động” nhằm tạo không gian trao đổi thực chất, nhận diện khó khăn, điểm nghẽn trong triển khai chính sách, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, có thể tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Diễn đàn được tổ chức trong thời điểm Bộ NN&MT đang chủ trì rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường carbon trong nước.

Đây là những nội dung có tác động sâu rộng tới địa phương, doanh nghiệp và người dân, đòi hỏi phải được đánh giá, hoàn thiện từ thực tiễn triển khai.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu nhấn mạnh: "Diễn đàn hôm nay diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm chất lượng môi trường và ô nhiễm không khí đang trở thành những thách thức toàn cầu hết sức nghiêm trọng; đồng thời Việt Nam đang quyết liệt triển khai các cam kết quốc tế về phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26.

Với Nghệ An, một tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, địa hình đa dạng, vừa có biển, đồng bằng, trung du và miền núi, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho phát triển bền vững lâu dài.

Tỉnh Nghệ An luôn quán triệt quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, đồng thời tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu".

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Chương trình diễn đàn gồm hai phần nội dung trọng tâm: Tham luận “Những chính sách mới và tác động thực tế” và tọa đàm, trao đổi, thảo luận với chủ đề “Hành động chống ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính”.

Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp hoàn thiện chính sách bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đồng thời đề xuất các giải pháp về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường không khí và phát triển mô hình đô thị xanh.

Nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, ổn định, dễ thực hiện; đẩy mạnh chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro có kiểm soát; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và phát triển thị trường carbon.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại diễn đàn.

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên tọa đàm với chủ đề “Hành động chống ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính”, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Các đại biểu tập trung trao đổi về sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý phát thải khí nhà kính, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực thi.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Lê Công Thành nhận định áp lực môi trường sẽ tiếp tục gia tăng cùng quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển hạ tầng. Các vấn đề như ô nhiễm không khí, chất thải, suy giảm chất lượng môi trường và biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Theo ông Thành, môi trường cần được xem là nền tảng của phát triển bền vững thay vì chỉ xử lý các hệ quả phát sinh. Bộ NN&MT sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý môi trường.

Diễn đàn khẳng định thông điệp xuyên suốt: “Từ chính sách đến hành động”, đưa các chủ trương, cam kết về môi trường và khí hậu thành những kết quả thực chất trong đời sống xã hội.