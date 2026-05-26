Việt Nam chủ trì Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 hướng về người dân 26/05/2026 17:45

Ngày 26-5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF 2026) với chủ đề Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi họp báo. Tham dự còn có Nguyễn Hùng Sơn cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Giới thiệu về AFF 2026, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết diễn đàn sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10-6.

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo khuôn khổ để lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác cùng giới học giả, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp vào quá trình định hình tương lai ASEAN, đồng thời bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

Sau hai kỳ tổ chức vào các năm 2024 và 2025, diễn đàn từng bước khẳng định vai trò là diễn đàn mở, hướng tới tương lai và nhận được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi từ các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế. Nhiều nội dung, sáng kiến được thảo luận tại diễn đàn đã được đưa vào văn kiện của các Hội nghị Cấp cao ASEAN cùng năm.

AFF 2026 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Diễn đàn dự kiến quy tụ lãnh đạo cấp cao Việt Nam, lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế.

Trước thềm diễn đàn, ngày 8-6 sẽ diễn ra nhiều hoạt động khởi động như tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Tối cùng ngày sẽ diễn ra tiệc chiêu đãi chính thức của AFF 2026.

Phiên khai mạc AFF 2026 dự kiến diễn ra sáng 9-6 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN. Các phiên toàn thể trong ngày sẽ tập trung thảo luận về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy sáng kiến phòng ngừa xung đột và ứng dụng AI trong ASEAN.

Ngày làm việc thứ hai của diễn đàn, 10-6, sẽ diễn ra các phiên toàn thể về an ninh năng lượng, mô hình phát triển cùng một số phiên chuyên đề khác trước khi bế mạc vào chiều cùng ngày.

Thông qua AFF 2026, Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng các nước ASEAN và các đối tác thúc đẩy xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.