TP.HCM phát sóng số đầu tiên chương trình 'Dân hỏi - Chính quyền trả lời' năm 2026, bàn về đột phá thể chế 12/06/2026 05:00

(PLO)- Ngày 14-6 (chủ nhật), TP.HCM sẽ phát sóng số đầu tiên của chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” năm 2026 trên nền tảng số, kể từ sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thường trực HĐND TP.HCM vừa có thông tin chính thức về việc tổ chức chương trình tiếp xúc cử tri trên nền tảng số “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” năm 2026, với chủ đề “Đột phá về thể chế- chìa khóa của ổn định và phát triển”.

Theo HĐND TP.HCM, việc này nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động dân nguyện, mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường tính tương tác hai chiều giữa chính quyền với cử tri và nhân dân TP.

Một số phát sóng chương trình "Dân hỏi- chính quyền trả lời" tháng 12-2022. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TP vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về cơ chế, nguồn lực và hành lang pháp lý.

Số đầu tiên trong năm 2026 sẽ phát sóng vào ngày 14-6 (chủ nhật), bàn về "Đột phá về thể chế chìa khóa của ổn định và phát triển”. Những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết đặc thù, khai thác nguồn lực phát triển và bảo đảm quyền lợi của người dân sẽ được các khách mời, chuyên gia và lãnh đạo TP trao đổi, giải đáp.

Đây cũng là số phát sóng đầu tiên kể từ khi TP.HCM mới hình thành.

Chương trình được phát sóng đa nền tảng, bao gồm Truyền hình, Phát thanh và livestream trực tuyến trên các nền tảng số, kết nối đồng bộ với hệ thống Fanpage từ cấp TP đến cơ sở. Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong tháng.

Các kênh tiếp nhận tương tác của cử tri gồm: Zalo OA, Google Form, website HĐND TP.HCM, Fanpage và đường dây điện thoại trực tiếp.

Chương trình phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ ngày 14-6 trên HTV9; đồng thời được livestream trên Fanpage HĐND TP.HCM và Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Chương trình được tổ chức thành hai phiên bản: phiên bản đầy đủ (90 phút, 1 số/quý, tập trung chủ đề vĩ mô); phiên bản rút gọn (45 phút, 2 số/quý, tập trung văn bản pháp luật và vụ việc cụ thể).