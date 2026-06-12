TP.HCM phát sóng số đầu tiên chương trình 'Dân hỏi - Chính quyền trả lời' năm 2026, bàn về đột phá thể chế

Thường trực HĐND TP.HCM vừa có thông tin chính thức về việc tổ chức chương trình tiếp xúc cử tri trên nền tảng số “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” năm 2026, với chủ đề “Đột phá về thể chế- chìa khóa của ổn định và phát triển”.
Theo HĐND TP.HCM, việc này nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động dân nguyện, mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường tính tương tác hai chiều giữa chính quyền với cử tri và nhân dân TP.
Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TP vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về cơ chế, nguồn lực và hành lang pháp lý.
Số đầu tiên trong năm 2026 sẽ phát sóng vào ngày 14-6 (chủ nhật), bàn về "Đột phá về thể chế chìa khóa của ổn định và phát triển”. Những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết đặc thù, khai thác nguồn lực phát triển và bảo đảm quyền lợi của người dân sẽ được các khách mời, chuyên gia và lãnh đạo TP trao đổi, giải đáp.
Đây cũng là số phát sóng đầu tiên kể từ khi TP.HCM mới hình thành.
Chương trình được phát sóng đa nền tảng, bao gồm Truyền hình, Phát thanh và livestream trực tuyến trên các nền tảng số, kết nối đồng bộ với hệ thống Fanpage từ cấp TP đến cơ sở. Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong tháng.
Các kênh tiếp nhận tương tác của cử tri gồm: Zalo OA, Google Form, website HĐND TP.HCM, Fanpage và đường dây điện thoại trực tiếp.
Chương trình phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ ngày 14-6 trên HTV9; đồng thời được livestream trên Fanpage HĐND TP.HCM và Trung tâm Báo chí TP.HCM.
Chương trình được tổ chức thành hai phiên bản: phiên bản đầy đủ (90 phút, 1 số/quý, tập trung chủ đề vĩ mô); phiên bản rút gọn (45 phút, 2 số/quý, tập trung văn bản pháp luật và vụ việc cụ thể).
1 trong 50 sự kiện tiêu biểu của TP.HCM giai đoạn 1975-2025
Tháng 8-2021, TP.HCM bước vào thời khắc khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19. Cả TP gần như “đóng băng” trong những lệnh giãn cách nghiêm ngặt. Đường phố vắng lặng, nhiều khu dân cư phong tỏa, số ca nhiễm và tử vong tăng từng ngày. Trên mạng xã hội, dư luận trở nên hỗn loạn, tin giả, tin đồn, tin xấu độc lan nhanh, càng đẩy tình hình vào vòng căng thẳng.
Chính quyền TP.HCM nhận thấy nhu cầu bức thiết phải có một kênh thông tin trực tiếp, nhanh chóng, minh bạch, nơi người dân hỏi và được trả lời ngay. Chương trình "Dân hỏi – Thành phố trả lời" ra đời từ đó, trở thành cầu nối trực tiếp qua livestream để lắng nghe – giải đáp – cập nhật thông tin, đồng thời phản ứng nhanh trước thông tin giả, tin tức sai sự thật.
Chương trình cũng đánh dấu lần đầu tiên, người dân có thể trao đổi, đặt câu hỏi trực tiếp cho lãnh đạo chính quyền địa phương trên sóng truyền hình, thậm chí qua các buổi livestream qua mạng xã hội.
Khi TP bước sang giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch, sứ mệnh của "Dân hỏi - Thành phố trả lời" hoàn tất. TP.HCM tiếp tục duy trì mô hình cầu nối giữa người dân và chính quyền bằng chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời", nhằm giải đáp mọi ý kiến, phản ánh về các mặt của đời sống xã hội.
Trong 4 năm kể từ số phát sóng đầu tiên vào năm 2022, chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” phát sóng trên Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) và “Đối thoại cùng Chính quyền Thành phố” phát trên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) đã tổ chức 42 kỳ truyền hình, 29 kỳ phát thanh, phát sóng trực tiếp gần 70 giờ. Hai chương trình đã tiếp nhận hơn 3.200 ý kiến, trong đó 82% đã được giải quyết hoặc phản hồi chính thức. Nhiều vấn đề tồn đọng lâu năm cũng được tháo gỡ.
Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” đã trở thành tiếng nói chung, diễn đàn dân chủ và là thước đo hiệu quả hành động của chính quyền TP. Chương trình được người dân TP.HCM bình chọn nằm trong số 50 sự kiện tiêu biểu của TP.HCM giai đoạn 1975-2025.
Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hay cấp, mô hình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” và việc lắng nghe ý kiến của cử tri, người dân trên địa bàn cần được duy trì và đẩy mạnh.