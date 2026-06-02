Bí thư phường An Phú Đông làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM 02/06/2026 13:58

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Ngày 2-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đã chủ trì lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đã trao quyết định của UBND TP về việc điều động ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến Thành ủy TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Ảnh: HÀ TRANG

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Hoàng được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cũng đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ảnh: HÀ TRANG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chúc mừng hai cán bộ đã được lãnh đạo TP tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Xuân Hoàng có thời gian gắn bó rất lâu với ngành môi trường TP và được ghi nhận, đánh giá cao năng lực. Vì vậy, lãnh đạo TP tin tưởng trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Hoàng sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh đánh giá ông Chánh đã có thời gian công tác lâu tại địa phương và trải qua một số nhiệm vụ rất quan trọng từ cơ sở cho đến công tác quản lý.

Lãnh đạo TP tin tưởng trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Chánh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến cùng tập thể lãnh đạo Sở tham mưu tốt nhất cho TP trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Chánh cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ và cam kết sẽ bắt tay ngay vào công việc mới.

Ông mong muốn lãnh đạo TP và Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ để bản thân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.