Bộ Nội vụ có hướng dẫn mới về xếp lương với công chức 11/01/2026 11:02

(PLO)- Người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định sẽ được xếp lương theo hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01 hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026.

Thông tư 01 hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 20 Nghị định 170/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thông tư đã quy định rõ việc xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức đã được hưởng lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại Nghị định 204/2004. Cụ thể, trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có cùng hệ số bậc lương đã hưởng thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng.

Trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có hệ số bậc lương khác, công chức chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được xếp vào hệ số lương gần nhất (cao hơn hoặc thấp hơn) đang hưởng. Với những công chức đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, việc xếp lương sẽ căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp đang hưởng để xếp bậc lương phù hợp ở ngạch mới.

Thời gian hưởng lương mới trong các trường hợp nêu trên được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng.

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01 hướng dẫn về việc xếp lương với công chức. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trường hợp có hệ số lương đã hưởng hoặc có tổng hệ số lương cộng phụ cấp cao hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch được xếp thì công chức được xếp vào bậc cuối cùng và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu. Hệ số này được hưởng trong suốt thời gian xếp ngạch công chức và thôi hưởng khi công chức được xếp sang ngạch cao hơn theo vị trí việc làm mới.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an và người làm công tác cơ yếu xếp lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu khi được tuyển dụng vào làm công chức, việc xếp lương thực hiện theo Thông tư 79/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối với công chức có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thì việc xếp lương được thực hiện theo bảng lương chuyên môn của công chức.

Theo đó, trường hợp công chức được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính sẽ căn cứ vào tổng thời gian công tác được xác định phù hợp, sau khi trừ số thời gian công tác yêu cầu kinh nghiệm theo quy định. Thời gian còn lại được quy đổi theo hướng cứ đủ 36 tháng thì được xếp lên một bậc lương.

Đối với vị trí ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên thì việc xếp lương cũng căn cứ vào tổng thời gian công tác phù hợp. Cụ thể, cứ đủ 36 tháng với chuyên viên, cán sự và 24 tháng với nhân viên thì được xếp lên một bậc lương.

Sau khi quy đổi, nếu có số tháng còn lại chưa đủ 36 tháng hoặc 24 tháng thì sẽ được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).