Quy định mới về tỉ lệ công chức theo vị trí việc làm từ 2026 09/01/2026 12:56

(PLO)- Chính phủ ban hành quy định về tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm ở bộ, tỉnh, xã đối với vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyên viên...

Chính phủ đã ban hành Nghị định 361/2025 quy định về vị trí việc làm công chức và có hiệu lực thi hành từ ngày 31-12-2025.

Nghị định này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm và tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

Căn cứ danh mục vị trí việc làm khung quy định và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định của cấp có thẩm quyền, cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định vị trí việc làm cụ thể được sử dụng trong cơ quan mình; xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm. Đồng thời, xác định tỉ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức.

Cơ quan sử dụng công chức thực hiện xây dựng bán mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm được sử dụng trong cơ quan, tổ chức.

Chính phủ có quy định mới về chi tiết tỉ lệ công chức theo vị trí việc làm từ 2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Không áp dụng với thứ trưởng, chuyên gia cao cấp

Nghị định nêu rõ tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm không áp dụng đối với vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý là thứ trưởng và tương đương hoặc công chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên gia cao cấp theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Về tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với Vụ và tương đương thì tỉ lệ không vượt quá 40% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với Vụ và tương đương là tổ chức thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ thì tỉ lệ không vượt quá 30% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với Cục loại 1 và 2 thì tỉ lệ không vượt quá 25% và 35%, đối với Văn phòng bộ không vượt quá 20%.

Tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với Vụ và tương đương là tổ chức thực hiện chức năng tham mưu chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực thì không vượt quá 40% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với Vụ và tương đương là tổ chức tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ, con số này không vượt quá 50% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với Cục loại 1 và 2, Văn phòng bộ thì tỉ lệ không vượt quá 40% và 50% tổng số biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

Cạnh đó, công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương, ngạch nhân viên thì tỉ lệ còn lại đối với số lượng công chức còn lại của đơn vị quy định.

Nghị định 361 cũng quy định tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh là 100%.

Đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, tỉ lệ không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh được xem xét xếp vào ngạch chuyên viên chính với tỉ lệ không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của từng cơ quan chuyên môn.

Chậm nhất 1-7 phải ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc xã, Nghị định quy định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã với tỉ lệ 100%. Đối với cấp phó được xếp ngạch chuyên viên chính với tỉ lệ không vượt quá 50% số lượng cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc xã.

Còn với tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương, ngạch nhân viên thì có tỉ lệ còn lại đối với số lượng công chức còn lại của cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc xã.

Một nội dung khác, Nghị định 361 quy định công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm.

Nghị định quy định công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức (không áp dụng đối với vị trí việc làm công chức là Thứ trưởng và tương đương), cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc và trực thuộc trong cơ quan, tổ chức khi xếp vào ngạch theo vị trí việc làm quy định tại Nghị định này phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch tương ứng được sử dụng tại cơ quan, tổ chức mình.

Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu không áp dụng đối với người được giao quyền.

Theo Nghị định 321, chậm nhất đến ngày 1-7-2026, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo tổ chức thực hiện và ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định này, các quyết định phê duyệt trước đó được tiếp tục áp dụng.

Chậm nhất đến ngày 01-7-2027, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày 01-7-2025 thuộc phạm vi quản lý.

Sau khi bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng, trường hợp cơ quan sử dụng có số lượng thực tế vượt quá tỉ lệ quy định thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sắp xếp, bố trí để bảo đảm sau ngày 01-7-2027 thực hiện đúng tỉ lệ theo quy định.

Trong thời gian này, không thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ từ thấp lên cao đối với những vị trí việc làm đã vượt quá tỉ lệ theo quy định.