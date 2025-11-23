Bộ Nội vụ đề xuất thời hạn bố trí công chức theo vị trí việc làm 23/11/2025 07:29

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất danh mục vị trí việc làm gồm sáu nhóm lớn, đi kèm theo đó là các mẫu mô tả công việc, khung năng lực của các vị trí việc làm từ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, chuyên viên cũng như cán sự.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định vị trí việc làm công chức.

Theo đó, nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm; xếp ngạch công chức và tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Vị trí việc làm được căn cứ dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức sử dụng công chức. Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc; mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thực trạng bố trí, sử dụng đội ngũ công chức của cơ quan, tổ chức theo biên chế công chức được giao.

Ngoài ra, vị trí việc làm còn được căn cứ vào chiến lược phát triển nhân lực quốc gia và yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số; vị trí địa lý; tính chất, quy mô, cơ cấu dân số; tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa… của từng địa phương.

Theo đề xuất, đến ngày 1-7-2027, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc bố trí và xếp ngạch tương ứng đối với công chức theo vị trí việc làm đã được duyệt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Danh mục vị trí việc làm gồm sáu nhóm lớn là vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chuyên môn, nghiệp vụ dùng chung; hỗ trợ, phục vụ; vị trí công chức chuyên môn của HĐND cấp tỉnh; vị trí công chức ở xã, phường, đặc khu.

Đi kèm theo đó là các mẫu mô tả công việc, khung năng lực của các vị trí việc làm từ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, chuyên viên cũng như cán sự.

Về nguyên tắc, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý không áp dụng đối với người được giao quyền cấp trưởng.

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ những trường hợp được xếp ngạch chuyên gia cao cấp. Cụ thể, người được bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng và tương đương; người được tuyển dụng vào vị trí việc làm chuyên gia cao cấp theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Ở bộ, cơ quan ngang bộ, tỉ lệ công chức (người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công chức) được xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tại các tham mưu chuyên sâu về quản lý nhà nước không vượt quá 40% tổng số biên chế của Vụ, tại các vụ tổng hợp hoặc quản trị nội bộ của bộ không vượt quá 30%, tại các cục là không vượt quá 20% và tại Văn phòng là không quá 10%.

Tại địa phương, chánh văn phòng HĐND và UBND, người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được xếp ngạch chuyên viên cao cấp; cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh không vượt quá 50% tổng số cấp phó theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn được bố trí cấp trưởng, cấp phó không quá 70% tổng số cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức thuộc cơ quan chuyên môn giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, con số này với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ là không quá 50% công chức.

Nghị định này khi được ban hành và có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định 62/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.