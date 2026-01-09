Biển báo giới hạn tốc độ dày đặc trên quốc lộ 19 09/01/2026 13:43

(PLO)-Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đang kiểm tra, rà soát lại các biển báo giới hạn tốc độ 40-50 km/h dày đặc trên quốc lộ 19 gây bức xúc trong nhân dân.

Ngày 9-1, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết Ban đang phối hợp các đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá bất cập về biển báo giới hạn tốc độ trên toàn tuyến quốc lộ 19 để có đề xuất lên UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh.

Theo ông Chiến, trước mắt đoàn công tác sẽ kiểm tra, lập biên bản các vị trí đặt biển báo có bất cập và làm báo cáo đề xuất lên UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 15-1.

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra bất cập về biển báo giới hạn tốc độ trên quốc lộ 19.

Quốc lộ 19 có chiều dài 239 km, điểm đầu tại Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và điểm cuối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối hai vùng Đông và Tây tỉnh Gia Lai.

Thời gian qua, người dân có rất nhiều phản ánh về bất cập trên tuyến quốc lộ 19. Đặc biệt là biển báo giới hạn tốc độ được bố trí dày đặc, duy trì tốc độ 40-50 km/h, trong khi, thiết kế tốc độ chung toàn tuyến là 80 km/h. Việc này gây lãng phí nguồn lực và bức xúc cho người tham gia giao thông.

Biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h trên quốc lộ 19.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII cuối năm 2025, đại biểu Ngô Khắc Ngọc (Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) ý kiến: Quốc lộ 19 có quá nhiều biển báo giới hạn tốc độ, gây phiền hà cho người tham gia giao thông và tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cụ thể, đại biểu Ngọc đã đi và đếm trên quảng đường từ Quy Nhơn đi Pleiku dài 167 km nhưng có đến 42 biển báo giới hạn tốc độ.



Trong đó, có một biển hạn chế tốc độ 30 km/h, 14 biển báo 40 km/h, chín biển báo 50 km/h và 18 biển báo 60 km/h.

“Với mật độ dày như thế, trung bình các phương tiện di chuyển khoảng 3,5 km thì phải điều chỉnh tốc độ theo biển báo. Theo thiết kế vận tốc tuyến 80 km/h thì quảng đường này sẽ đi trong 2,5 giờ, nhưng do biển báo hạn chế tốc độ quá nhiều, thời gian tăng lên 4 giờ”, ông Ngọc nói.

Theo ông Ngọc, việc cắm biển báo giới hạn tốc độ 40 km/h qua trường học từ khung thời gian “6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút” là không phù hợp với thực tế. Bởi học sinh chỉ tập trung trước cổng trường trong một vài khung giờ cố định, từ thứ 2 đến 6.

Qua đó, ông đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét điều chỉnh, loại bỏ những biển báo không phù hợp.

Quốc lộ 19 có rất nhiều vị trí mặt đường có trường học. Khung giờ giới hạn tốc độ 40 km/h kéo dài từ 6 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút hàng ngày gây bất cập, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai sẽ kiểm tra các vị trí bất cập, lập biên bản và báo cáo lên UBND tỉnh để có hướng điều chỉnh hợp lý.

Quốc lộ 19 đoạn qua xã Đăk Pơ có dân cư thưa thớt, mặt đường rộng được đặt biển báo khu dân cư khiến các phương tiện chạy ì ạch, nối đuôi nhau.

Quốc lộ 19 qua xã Ia Dom vắng dân cư nhưng vẫn được cắm biển báo khu dân cư. Điều này buộc các phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ, trong khi đoạn đường bằng phẳng, mặt đường rộng.