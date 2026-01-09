Biển báo giới hạn tốc độ dày đặc trên quốc lộ 19

Ngày 9-1, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết Ban đang phối hợp các đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá bất cập về biển báo giới hạn tốc độ trên toàn tuyến quốc lộ 19 để có đề xuất lên UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh.
Theo ông Chiến, trước mắt đoàn công tác sẽ kiểm tra, lập biên bản các vị trí đặt biển báo có bất cập và làm báo cáo đề xuất lên UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 15-1.
Quốc lộ 19 có chiều dài 239 km, điểm đầu tại Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và điểm cuối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối hai vùng Đông và Tây tỉnh Gia Lai.
Thời gian qua, người dân có rất nhiều phản ánh về bất cập trên tuyến quốc lộ 19. Đặc biệt là biển báo giới hạn tốc độ được bố trí dày đặc, duy trì tốc độ 40-50 km/h, trong khi, thiết kế tốc độ chung toàn tuyến là 80 km/h. Việc này gây lãng phí nguồn lực và bức xúc cho người tham gia giao thông.
Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII cuối năm 2025, đại biểu Ngô Khắc Ngọc (Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) ý kiến: Quốc lộ 19 có quá nhiều biển báo giới hạn tốc độ, gây phiền hà cho người tham gia giao thông và tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Cụ thể, đại biểu Ngọc đã đi và đếm trên quảng đường từ Quy Nhơn đi Pleiku dài 167 km nhưng có đến 42 biển báo giới hạn tốc độ.
Trong đó, có một biển hạn chế tốc độ 30 km/h, 14 biển báo 40 km/h, chín biển báo 50 km/h và 18 biển báo 60 km/h.
“Với mật độ dày như thế, trung bình các phương tiện di chuyển khoảng 3,5 km thì phải điều chỉnh tốc độ theo biển báo. Theo thiết kế vận tốc tuyến 80 km/h thì quảng đường này sẽ đi trong 2,5 giờ, nhưng do biển báo hạn chế tốc độ quá nhiều, thời gian tăng lên 4 giờ”, ông Ngọc nói.
Theo ông Ngọc, việc cắm biển báo giới hạn tốc độ 40 km/h qua trường học từ khung thời gian “6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút” là không phù hợp với thực tế. Bởi học sinh chỉ tập trung trước cổng trường trong một vài khung giờ cố định, từ thứ 2 đến 6.
Qua đó, ông đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét điều chỉnh, loại bỏ những biển báo không phù hợp.
Đèo An Khê sạt lở, hư hỏng
Mới đây, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản yêu cầu nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam thi công gói thầu XL01, dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 19) khẩn trương khắc phục sạt lở, hư hỏng mặt đường đoạn qua đèo An Khê.
Theo Ban Quản lý dự án 2, nếu trong tháng 1-2026, đơn vị thi công không thực hiện khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết thì sẽ báo cáo đến ngân hàng bảo lãnh cho nhà thầu thực hiện thu hồi bảo lãnh theo cam kết.
Trước đó, ngày 18-12-2025, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thu dọn đất đá sạt lở. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đèo An Khê do xảy ra sạt lở, hư hỏng mặt đường.
Theo ghi nhận, đoạn đèo An Khê xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, đá tràn xuống mặt đường, nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, sau đợt bão lũ lớn vừa qua, mặt đường quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê xảy ra hư hỏng, bong tróc nghiêm trọng.
Dự án nâng cấp quốc lộ 19 dài 143 km qua hai tỉnh Bình Định và Gia Lai (nay là tỉnh Gia Lai), có tổng mức 3.600 tỉ đồng, khởi công hồi tháng 8-2021.
Theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 6-2023. Tuy nhiên, dự án liên tục bị chậm tiến độ, đến tháng 12-2024 mới cơ bản hoàn thành.
Đến nay, dự án vẫn chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.