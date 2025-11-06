Đèo An Khê nguy cơ sạt lở, tài xế 'nín thở' vượt đèo 06/11/2025 09:57

Ngày 6-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có chỉ đạo phải bố trí ít nhất một máy xúc tại một vị trí nguy cơ sạt lở để sẵn sàng ứng phó ngay lập khi sự cố xảy ra, đặc biệt là khu vực đèo An Khê.

Theo ông Tuấn, đèo An Khê có 3-4 điểm nguy cơ sạt lở cao. Do vậy, cần bố trí phương tiện, máy xúc ngay tại những vị trí này để sẵn sàng khắc phục khi sự cố xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn và lưu thông trên quốc lộ 19.

Đoạn đèo An Khê nguy cơ sạt lở cao khi vào mùa mưa bão, hai bên là vách núi dựng đứng, có một số vị trí bị nứt. Ảnh: LK

Theo báo cáo của đơn vị trực chỉ huy khu vực An Khê, hiện nay đã có một máy múc túc trực tại vị trí đèo An Khê. Ngay trong sáng 6-11, đơn vị sẽ điều động các phương tiện ở các vị trí mỏ đá trong khu vực tiếp ứng đèo An Khê.

Trước đó, ngày 30-10, đèo An Khê đã xảy ra sạt lở nhiều vị trí trên đỉnh đèo và nước từ trên đỉnh đèo chảy tràn xuống mặt đường, cuốn theo đất đá gây nguy hiểm cho phương tiện, người tham gia giao thông.

Ngày 30-1, đèo An Khê xảy ra sạt lở một số vị trí và nước chảy thẳng từ trên đỉnh núi tràn xuống mặt đường, cuốn theo đất đá.

Theo ghi nhận của PLO, đèo An Khê có nhiều vị trí taluy dương bị nứt, một số vị trí ở núi cao bị “hở hàm ếch” có nguy cơ sạt lở rất lớn.

Theo nhiều tài xế, họ rất lo sợ khi mưa lớn xảy ra, sợ “đất bị no nước” nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt, một số đoạn đèo An Khê có vách núi dựng đứng, đường khoét sâu xuyên núi, khiến chạy đi qua đoạn đường này các tài xế phải “nín thở vượt đèo”.

Gói thầu thi công đèo An Khê có chiều dài 17 km, kinh phí 569 tỉ đồng hoàn thành cuối năm 2024.

Nhiều vị trí taluy dương của đèo An Khê xảy ra hư hỏng, nứt vỡ.

Nhiều hò đá to rơi vãi xuống mặt đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đèo An Khê.

Vách đá xảy ra nứt, nguy cơ sạt lở.