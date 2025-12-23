TP.HCM: Thay thế cán bộ yếu kém, trì trệ trong giải ngân vốn đầu tư công 23/12/2025 19:38

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công

Ngày 23-12, UBND TP.HCM có công văn chỉ đạo thực hiện Công điện 237 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025, nhằm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch.

Công văn được gửi đến sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND TP, giám đốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc sở, ngành.

TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366 của Bộ Chính trị.

Do đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công phải đảm bảo nguyên tắc "6 rõ".

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Cơ quan, đơn vị khẩn trương phân bổ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại chưa giao chi tiết (nếu có) cho các nhiệm vụ, dự án và có giải pháp quyết liệt, kịp thời đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao.

Qua đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa,…

Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém

Chủ tịch UBND TP giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn kịp thời và hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Song song đó, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên… Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

“Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công” – công văn nêu rõ.

Cũng theo chỉ đạo, cơ quan, đơn vị phải thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu.

Khẩn trương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và theo từng tuần, từng tháng từ nay đến hết ngày 31-1-2026 để theo dõi, tổng hợp kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo quy định.

Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án; công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng…

Các Sở được giao làm cơ quan thường trực của ba Tổ công tác giải ngân đầu tư công cần tiếp tục tổng hợp, tham mưu kịp thời nhằm phát huy hiệu quả của ba Tổ; tăng cường giám sát, kiểm tra thực địa để “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”…