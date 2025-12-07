Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công 07/12/2025 10:46

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có chế tài xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 6-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 237/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Công điện nêu kết quả giải ngân 11 tháng năm 2025 mặc dù cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; trong khi thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chỉ còn 55 ngày, khối lượng vốn phải giải ngân khá lớn, khoảng 360 nghìn tỉ đồng.

Để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh xác định nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

“Xác định nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị”- công điện nêu rõ, đồng thời yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công phải bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân bổ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án và có giải pháp quyết liệt, kịp thời đẩy mạnh thực hiện và giải ngân số vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa,...

“Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương”- theo Công điện.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Tổ trưởng.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...

“Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công”- Thủ tướng yêu cầu.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu…

Tại công điện vừa ký ban hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hằng tuần, công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.