Ứng dụng AI mạnh mẽ trong quản trị doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo 26/12/2025 07:27

(PLO)- Xu hướng ứng dụng AI trong ngành truyền thông quảng cáo đang diễn ra mạnh mẽ, song vẫn gặp nhiều thách thức.

Chiều 25-12, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã tổ chức Hội thảo "Ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp SME về truyền thông quảng cáo".

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự chuyển dịch của truyền thông quảng cáo toàn cầu. Ngoài ra, AI không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà dần đóng vai trò “bộ não vận hành” tại các doanh nghiệp, từ tự động hóa sáng tạo nội dung, tới xây dựng mô hình dự báo hành vi người tiêu dùng.

Trên thế giới, các tập đoàn truyền thông hàng đầu đã chuyển sang mô hình AI-driven marketing (tiếp thị dựa trên trí tuệ nhân tạo), trong đó dữ liệu được thu thập, phân tích và khai thác xuyên suốt.

Đại diện NIC khẳng định, AI không phải câu chuyện công nghệ, mà là một nội dung được quan tâm trong chiến lược phát triển. Ảnh: M.T

Các nền tảng AI tác nhân (AI agents), hệ thống quản trị dữ liệu thông minh và mô hình tối ưu hóa mục tiêu quảng cáo đang giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh hơn, chính xác và tiết kiệm chi phí hơn.

Tại Việt Nam, xu hướng ứng dụng AI trong ngành truyền thông quảng cáo cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Khi nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng AI để phân tích dữ liệu khách hàng, tối ưu hiệu suất quảng cáo số, cá nhân hóa nội dung...

Tuy nhiên, việc triển khai AI tại Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức, do sự phân mảnh dữ liệu, hạn chế về năng lực, công nghệ.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phụ trách Ban Hỗ trợ doanh nghiệp (NIC) nhấn mạnh, AI giờ đây không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà đã trở thành một nội dung được quan tâm trong chiến lược phát triển và hệ thống chính sách của Việt Nam.

"NIC đã và đang tích cực tham gia nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý về AI, tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả, có trách nhiệm và bền vững".

Trong khuôn khổ hội thảo, bà Quyên cũng giới thiệu về nền tảng Seinetime. Theo đó, đây là nền tảng công nghệ được sáng lập tại Paris (Pháp) bởi 3 người Việt là ông Tạ Anh Phương, Nguyễn Đăng Phương và Nguyễn Đắc Nam.

Trong suốt hai thập kỷ qua, đội ngũ Seinetime đã thiết kế và triển khai nhiều hệ thống quản trị dữ liệu nội bộ, mô hình tạo doanh thu từ dữ liệu, tự động hóa quy trình vận hành...

Ông Tạ Anh Phương, CEO Seinetime.ai nói về Bộ não thứ 2" trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Ảnh: M.T

Seinetime cũng hướng tới việc đưa tri thức và kinh nghiệm quốc tế về Việt Nam, đồng hành cùng các doanh nghiệp SME trong quá trình ứng dụng AI, với mục tiêu xây dựng một “Bộ não thứ hai” giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và thúc đẩy tăng trưởng.

“Chúng tôi không nhìn nhận AI như một thực thể thay thế con người. Doanh nghiệp không bị điều khiển bởi công nghệ mà người lãnh đạo đóng vai trò như thuyền trưởng, chủ động định hướng, giám sát và điều phối hệ thống AI để phục vụ, vận hành”, ông Tạ Anh Phương, CEO Seinetime.ai chia sẻ.