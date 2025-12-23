AI là đòn bẩy trong xúc tiến tiêu thụ nông sản 23/12/2025 17:51

(PLO)-Liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ theo hợp đồng bao tiêu còn thấp, dễ xảy ra tình trạng được mùa mất giá là những nỗi lo lắng của những người làm nông sản hướng tới thị trường Tết này.

Ngày 23-12, tại TP Hải Phòng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng tổ chức diễn đàn Kết nối nông sản vùng đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết Bính Ngọ.

Qua việc chia sẻ thông tin về tình hình sản xuất vụ Đông năm 2025, diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa vùng sản xuất với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ, xây dựng đầu ra ổn định cho nông sản vụ đông.

Diễn đàn Kết nối nông sản vùng đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết Bính Ngọ.

﻿Ảnh: NN

Diễn đàn cũng nhằm thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng tiêu thụ nông sản vụ đông; đồng thời góp phần định hướng lại sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Lương Thị Kiểm cho biết,năm 2025, Hải Phòng tiếp tục phát triển sản xuất vụ Đông theo hướng hàng hóa tập trung. Các mô hình liên kết, trong số 770 nghìn tấn nông sản vụ đông có khoảng 30% tiêu thụ tại thành phố, còn khoảng 500 nghìn tấn nông sản có nhu cầu tiêu thụ ngoài tỉnh và xuất khẩu.

Khó khăn trong sản xuất vụ Đông hiện nay của Hải Phòng là liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ theo hợp đồng bao tiêu còn thấp; năng lực sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, logistics, kho lạnh chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là đối với các sản phẩm xuất khẩu. Việc tiêu thụ phụ thuộc vào thương lái, dễ xảy ra tình trạng được mùa mất giá, việc xây dựng thương hiệu nông sản còn hạn chế...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Lương Thị Kiểm phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NN

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đề nghị bộ, ngành hỗ trợ Hải Phòng xây dựng khu sơ chế, chế biến để bảo quản sâu về nông sản; quảng bá, giới thiệu nông sản, giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu, đầu tư nhà máy chế biến.

Chia sẻ về việc tiêu thụ nông sản vụ đông, ông Hồ Việt Hoàn, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Nam Phát, cho biết xác định điểm nghẽn của vụ đông là khâu tiêu thụ, hợp tác xã đã giữ vai trò trung tâm điều phối trong quá trình sản xuất và tiêu thụ, lấy chất lượng làm điều kiện tiên quyết, đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số, bao tiêu sản phẩm, cung ứng vật tư, đồng hành cùng nông dân đến khi thu hoạch.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị có cơ chế vay vốn ưu đãi cho đầu tư kho lạnh, thiết bị đóng gói, kết nối với các chuỗi bán lẻ, hỗ trợ cho kết nối với chế biến sâu.

Người dân trồng hành tỏi trên địa bàn xã Nam An Phụ (Hải Phòng) bước vào vụ đông. Ảnh: NN

Chia sẻ về việc tăng hiệu quả quảng bá, tiêu thụ nông sản, tìm đầu ra cho nông sản vụ đông, đại diện Công ty cổ phần Công nghệ và Đào tạo ABM cho rằng AI là đòn bẩy trong xúc tiến thương mại nông sản. Đại biểu đề xuất ngành nông nghiệp Hải Phòng cần tăng cường đào tạo, tập huấn về AI trong ứng dụng sản xuất và quảng bá, tiêu thụ nông sản để gia tăng hiệu quả sản xuất vụ Đông…

Kết luận diễn đàn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Thị Thu Hương cho biết năm 2025, vụ Đông miền Bắc dự kiến sản xuất 410.000 -420.000ha. Vụ mùa này có dư địa rất lớn và được xác định là vụ sản xuất chính, nâng cao thu nhập của người dân giúp định hình thương hiệu nông sản địa phương. Với vụ Đông, thị trường nội địa vẫn là trụ cột song song với việc mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Thị Thu Hương kết luận diễn đàn.

﻿Ảnh: NN

Để phục vụ tốt thị trường Tết, bà Hương lưu ý cần bám sát thời vụ, điều chỉnh diện tích linh hoạt theo tín hiệu thị trường, rà soát cơ cấu cây trồng theo nhóm thu hoạch trước, cận và sau Tết, tăng cường sản xuất an toàn, chủ động sơ chế, bảo quản tại chỗ và đẩy mạnh kết nối thị trường thông qua các diễn đàn, đặc biệt hướng tới các thị trường có Tết âm lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.

“Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hải Phòng và các địa phương miền Bắc, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất vụ đông phát triển cả về quy mô, giá trị và tính bền vững”- bà Hương khẳng định.