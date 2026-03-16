Sân bay Long Thành trở thành hạt nhân kích cầu du lịch tỉnh Đồng Nai 16/03/2026 19:01

Chiều 16- 3, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học về "Định hướng phát triển du lịch Đồng Nai trong bối cảnh mới”.

Hội thảo nhằm mục đích tham vấn ý kiến của chuyên gia đa ngành, đa lĩnh vực để có góc nhìn đa chiều, nhận diện toàn diện cơ hội và thách thức. Từ đó định hình hướng đi mới cho ngành du lịch Đồng Nai trong bối cảnh địa giới hành chính được mở rộng và sân bay Long Thành trở thành hạt nhân lan tỏa kích cầu du lịch.

Sân bay Long Thành trở thành hạt nhân lan tỏa kích cầu du lịch cho tỉnh Đồng Nai và cả vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: VH.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, du lịch Đồng Nai lâu nay được biết đến với nhiều tiềm năng về thiên nhiên và văn hóa, nhưng chưa phát triển tương xứng với lợi thế. Các khu rừng nguyên sinh, hệ thống sông hồ lớn cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa đã tạo nên nền tảng quan trọng để phát triển du lịch Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: VH.

Đồng Nai đang đứng trước vận hội lớn khi sân bay Long Thành hình thành. “Đây không chỉ là dự án hạ tầng giao thông mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội kết nối quốc tế, tạo điều kiện để du lịch Đồng Nai phát triển mạnh hơn trong thời gian tới”, ông Sơn cho biết.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nhận định tỉnh vẫn còn một số hạn chế như hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Những vấn đề này cần được tháo gỡ nếu muốn tận dụng tốt cơ hội từ sân bay Long Thành.

Động vật hoang dã tại Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hoá Đồng Nai. Ảnh: KBT.

“Trong giai đoạn tới, tỉnh Đồng Nai sẽ nghiên cứu xây dựng nghị quyết mới về phát triển du lịch Đồng Nai giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu là từng bước đưa du lịch Đồng Nai trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, tỉnh Đồng Nai có thể trở thành điểm trung chuyển quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ. Khi đó sẽ đưa khách quốc tế đến các điểm du lịch sinh thái của Đồng Nai như hồ Trị An, Vườn quốc gia Cát Tiên hay nhiều khu vực tự nhiên khác của tỉnh.

Du khách người nước ngoài khám phá vườn quốc gia Cát Tiên.

Từ đó, các chuyên gia cho rằng du lịch Đồng Nai có cơ hội mở rộng thị trường và tạo thêm động lực cho các ngành dịch vụ liên quan.