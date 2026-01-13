Đồng Nai lần đầu tiên cho thuê môi trường rừng làm dự án du lịch sinh thái 13/01/2026 18:30

(PLO)- Lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai cho môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa.

Ngày 13-1, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tổ chức ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại khu vực hồ Bà Hào, thuộc Khu Bảo tồn (xã Trị An) với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại, giáo dục Việt An (TP.HCM).

​Đây là dự án du lịch đầu tiên trong chuỗi các điểm du lịch theo quy hoạch của Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

​Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư thương mại, giáo dục Việt An cho biết Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Sen có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 200 tỉ đồng, diện tích trên 17 ha. Mục tiêu trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khỏe chủ động. Dự kiến dự án sẽ hoàn thiện và vận hành vào đầu năm 2028.

Lễ ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cho biết việc ký kết hợp đồng đầu tiên cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí là dấu mốc quan trọng. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mới trong công tác quản lý, khai thác hợp lý các giá trị tài nguyên rừng theo đúng chủ trương và định hướng phát triển của tỉnh Đồng Nai.

​Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của Khu Bảo tồn và các địa phương trong quá trình xây dựng phương án, lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành liên quan.

​Tỉnh Đồng Nai hoan nghênh và kỳ vọng nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án với tinh thần trách nhiệm cao, đầu tư lâu dài, đúng cam kết tạo ra sản phẩm du lịch sinh thái chất lượng cao.