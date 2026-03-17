Nhà kinh doanh cố gắng trì hoãn tăng giá hàng hóa, đề xuất nhanh chóng miễn giảm thuế, phí 17/03/2026 16:20

​(PLO)- Sở Công thương TP.HCM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, truyền thông thông qua các chuyên trang như "Tích xanh trách nhiệm" để kích cầu tiêu dùng.

Ngày 17-3, tại TP.HCM, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức cuộc họp với các ngành hàng. Buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và đề xuất biện pháp bình ổn thị trường trước ảnh hưởng xung đột Trung Đông.

​Tại buổi làm việc, đại diện các hệ thống bán lẻ lớn như Central Retail, Wincommerce, AEON, hiệp hội ngành hàng đã chia sẻ về những thách thức bủa vây thị trường tiêu dùng hiện nay. Các yếu tố về chi phí đầu vào, vận chuyển và sức mua đang tác động trực tiếp đến giá thành hàng hóa.

​Nỗ lực kìm giá trước áp lực chi phí tăng cao

​Đại diện Công ty WinCommerce, đơn vị quản lý hệ thống WinMart và WinMart+ với 4.700 cửa hàng trên toàn quốc, cho biết hiện nay đơn vị đang nhận được rất nhiều đề xuất tăng giá từ các nhà cung cấp, nhà sản xuất. Doanh nghiệp rất cân nhắc khi tăng giá vì ảnh hưởng đến người tiêu dùng rất nhiều.

​Theo vị này, doanh nghiệp đang đàm phán với nhà cung cấp tuy nhiên có lẽ trong thời gian tới phải điều chỉnh tăng giá 5%-20% tùy ngành hàng, ảnh hưởng đến nguyên liệu, logistics. Đặc biệt hàng nhập khẩu tăng giá vì logistics và nguyên liệu tăng giá song song đó là thiếu nguồn cung.

​Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc đối ngoại khu vực miền Trung, miền Nam tập đoàn Central Retail nhận định sức mua hiện đang giảm rõ rệt so với trước đây và có dấu hiệu quay trở lại thời kỳ khó khăn như giai đoạn dịch bệnh. Người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm và hóa mỹ phẩm, trong khi các mặt hàng không thiết yếu như quần áo bị cắt giảm mạnh.

​Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể yêu cầu nhà cung cấp ngừng tăng giá vì chính họ cũng đang chịu tác động kép từ việc tăng giá xăng dầu, chi phí logistics. Đơn cử hàng hóa vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam thời gian bị kéo dài, đặc biệt là nhóm hàng nhập khẩu bằng đường biển như thực phẩm đông lạnh, khiến chi phí bị đội lên đáng kể.

​Tại hệ thống Central Retail hàng Việt chiếm tỉ trọng đến 95% thì không lo nguồn cung. Tuy nhiên, nhóm hàng rau củ, thực phẩm đóng hộp nhà cung cấp phải đối mặt với tăng giá do giá phân bón, chi phí bao bì tăng. Các nhà cung cấp đã đề xuất mức tăng giá đầu vào từ 10%-20%. Tổng chi phí vận hành mà Central Retail đang hứng chịu đã tăng hơn 15%.

​"Chúng tôi đều đang cố gắng bình ổn giá, cố gắng giữ mức tối đa có thể nhưng không thể đảm bảo trong thời gian lâu dài nếu không có sự hỗ trợ tốt hơn", bà Hiền bày tỏ.

​Cùng nhìn nhận trên, đại diện AEON Việt Nam cho biết tỉ lệ hàng Việt chiếm khoảng 90%, tuy nhiên đối với hàng hóa nhập khẩu bị ảnh hưởng như cá hồi nhập từ Na Uy thời gian vận chuyển kéo dài, giá tăng 15-20% và có khả năng đứt gãy nguồn cung. Riêng hàng hóa nhập từ Nhật Bản, chi phí logistics chỉ tăng nhẹ.

​Ngoài nhóm hàng thực phẩm, một số nhà cung cấp sản xuất liên quan đến nhựa thông báo hạt nhựa tăng 30% nên vừa thiếu hụt nguyên liệu đầu vào và giá tăng ở nhóm mặt hàng này khá rõ.

​"Chúng tôi đang phải tận dụng tối đa hệ thống kho bãi để lưu trữ hàng hóa, giúp trì hoãn việc tăng giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu thời gian căng thẳng kéo dài, hệ thống chắc chắn sẽ phải điều chỉnh giá", đại diện AEON chia sẻ.

​Một số nhà bán lẻ cho biết họ đang đàm phán cùng nhà cung cấp để đảm bảo giá ổn định nhưng bản thân nhà cung cấp cũng gặp khó khăn. Hơn nữa, nếu siêu thị không điều chỉnh giá họ không giao hàng nên một số đơn vị đang điều chỉnh giá.

Doanh nghiệp bán lẻ nổ lực giữ giá.

Đề xuất giảm thuế, phí để hỗ trợ người dân

​Để bình ổn thị trường, các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ thuế, phí.

​Theo bà Hiền, doanh nghiệp mong Bộ Công thương, Sở Công thương hỗ trợ tốt hơn cho các nhà bán lẻ. Cụ thể, giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu để kéo giảm chi phí logistics. Tiếp tục gia hạn chính sách hỗ trợ thuế VAT. Trước đây, chính sách giảm thuế VAT 8% sẽ kéo dài đến hết năm 2026 thì có thể kéo dài thêm để kích cầu tiêu dùng nội địa.

​Tiếp đến là gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT và tiền thuê đất để hỗ trợ dòng tiền vận hành. Ngoài ra, Bộ Công thương xem xét đưa thuế nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào như ngô, đậu nành (dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi) và dầu cọ, nguyên liệu sữa về mức 0%. Qua đó, mới có thể bình ổn giá hàng hóa đến người tiêu dùng.

​Đại diện WinCommerce đề xuất cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các chương trình kết nối cung cầu, ưu tiên hàng nội địa để giảm chi phí vận chuyển. Đồng thời, cần đơn giản hóa các thủ tục công bố chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) để hàng hóa dễ dàng tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.

Đối với áp lực điều chỉnh tăng giá của nhà cung cấp, chương trình Bình ổn thị trường của TP.HCM được thiết kế đến nay phát huy tác dụng tốt ở quy mô TP.HCM cũ. Tuy nhiên, TP.HCM mới có một số khó khăn do hạ tầng thương mại hiện đại ở Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương còn chưa phát triển tốt. Do đó, phát huy vai trò bình ổn thị trường của hệ thống phân phối hiện đại tại các địa điểm này cũng khó khăn. Sở Công thương khuyến khích các doanh nghiệp lớn duy trì năng suất và ổn định giá bán. Nếu doanh nghiệp cam kết giữ giá, các hệ thống phân phối sẽ ưu tiên tăng sản lượng thu mua, từ đó giúp giảm chi phí đơn vị. Đồng thời, Sở sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, truyền thông thông qua các chuyên trang như "Tích xanh trách nhiệm" để kích cầu tiêu dùng, giúp giảm chi phí quảng cáo cho doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Ngược lại các hệ thống phân phối cùng chung tay với thành phố nổ lực hạn chế điều chỉnh giá, kéo dài thời gian ổn định giá để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết,

Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết qua các ý kiến các nội dung trọng tâm được doanh nghiệp, các ngành hàng thảo luận xoay quanh một số nhóm vấn đề lớn. Đầu tiên là gánh nặng chi phí vận tải khi ghi nhận mức tăng từ 15% - 30%. Đặc biệt, chi phí vận tải xuất khẩu có sự biến động rất lớn, điển hình là giá cước container đã tăng từ 2-4 lần.

​Vấn đề thứ hai liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, đặc biệt là các quy định về nhập khẩu nguyên liệu và hàng hóa. Bên cạnh đó, vấn đề về nguồn vốn cũng được doanh nghiệp kiến nghị cần xem xét. Cụ thể về lãi suất và các gói hỗ trợ vốn để phục vụ hoạt động thu mua, sản xuất và dự trữ hàng hóa, từ đó kéo giảm giá thành sản phẩm.

​Theo ông Chinh, cơ quan quản lý từng điều hành qua các giai đoạn khủng hoảng năm 2008 và 2010. Thời điểm đó, những biện pháp quyết liệt đã được thực hiện để ổn định thị trường. Ví dụ, cơ quan chức năng từng dùng nguồn lực tương đương 1 tỉ USD để hỗ trợ lãi suất cho các lĩnh vực sản xuất nhằm giảm giá thành. Nếu không có những quyết sách này, các chỉ số kinh tế khó có thể duy trì ổn định. Điều này tác động trực tiếp đến dòng vốn đầu tư trong nước lẫn nước ngoài.

​Kết luận buổi làm việc, ông Chinh nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp giảm chi phí cho doanh nghiệp là nhiệm vụ sống còn, nếu không sẽ khó đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trên cơ sở các nhóm vấn đề, các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng sẽ được Bộ Công thương tổng hợp để báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nhằm sớm có giải pháp hỗ trợ kịp thời.