Chủ tịch AgriS mua thêm cổ phiếu SBT khi doanh nghiệp vào chu kỳ tăng trưởng mới 16/05/2026 16:33

(PLO)- Theo thông tin công bố ngày 15-5-2026, Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS đã đăng ký mua vào 42.755.629 cổ phiếu SBT, tương đương tỷ lệ 4,61% để gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Số lượng cổ phiếu này dự kiến được nhận chuyển nhượng từ Bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 20-5-2026 đến ngày 18-6-2026.

Động thái nâng sở hữu của bà Ức My diễn ra trong bối cảnh AgriS đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng chuỗi giá trị và phát triển thị trường quốc tế. Đây cũng được xem là tín hiệu tích cực về niềm tin của Ban lãnh đạo đối với triển vọng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Tính đến hết ngày 20-4-2026, bà Đặng Huỳnh Ức My đang nắm giữ 86.487.366 cổ phiếu SBT, tương đương 9,32% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng lượng cổ phiếu do bà nắm giữ dự kiến tăng lên 129.242.995 cổ phiếu, tương đương 13,93% vốn điều lệ.

Thúc đẩy chiến lược tăng trưởng và mở rộng quốc tế

Bà Đặng Huỳnh Ức My là lãnh đạo giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi chiến lược của AgriS trong những năm gần đây. Từ doanh nghiệp sản xuất đường truyền thống, AgriS đang mở rộng sang mô hình doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đa quốc gia, tập trung phát triển chuỗi giá trị thương mại nông nghiệp trên nền tảng ESG.

Kể từ khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT vào tháng 7-2024, bà tập trung thúc đẩy các sáng kiến chiến lược nhằm mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao năng lực quản trị và gia tăng hiệu quả vận hành, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao giá trị cho cổ đông.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 và cam kết hành động vì lợi ích của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025.

Song song với quá trình chuyển đổi, AgriS hiện cũng đang làm việc với một số nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực tài chính, mở rộng kết nối quốc tế và nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và phát triển thị trường.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại AgriS đã tăng gấp đôi trong vòng 2 năm gần đây, đạt gần 20%, tương đương hơn 173 triệu cổ phiếu (tại thời điểm cuối tháng 3-2026).

Mô hình kinh doanh tuần hoàn trên nền tảng ESG – Mở khóa tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho AgriS

AgriS thành công chuyển đổi từ doanh nghiệp sản xuất đường truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao đa quốc gia, vận hành trên ba trụ cột AgTech (công nghệ nông nghiệp), FoodTech (công nghệ thực phẩm) và FinTech (công nghệ tài chính), dựa trên nền tảng ESG. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các doanh nghiệp sở hữu nền tảng vận hành ổn định và định hướng ESG dài hạn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dòng vốn dài hạn.

Theo báo cáo tài chính quý 3 vừa công bố, AgriS ghi nhận doanh thu thuần 8.231 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu niên độ, doanh thu thuần đạt 20.336 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 649 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 77% và 68% so với kế hoạch năm.

Đáng chú ý, AgriS cũng ghi nhận những bước tiến tích cực trong các mảng kinh doanh mới, điển hình là mảng gạo. Chỉ sau 6 tháng triển khai, hoạt động xuất khẩu gạo của AgriS đã vươn lên nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu tại Việt Nam, sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 94.000 tấn tính đến tháng 3-2026, qua đó bước đầu cho thấy hiệu quả của chiến lược mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp.

Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, Công ty đang gấp rút hoàn thành tái cấu trúc danh mục đầu tư, thoái vốn khỏi các doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi. Kế hoạch này dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2026. Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời ưu tiên tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực Giải pháp nông nghiệp và FBMC (Food - Beverage - Milk – Confectionery/ Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo).

AgriS hiện đang có mặt trong nhiều rổ chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán như VNSI20, VN100, VN50 Growth và VNCG50, qua đó phản ánh nền tảng quản trị minh bạch và định hướng phát triển ổn định.

AgriS với hoạt động kinh doanh nổi bật tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu ngành và mở rộng mạnh mẽ chuỗi giá trị nông nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Giai đoạn phát triển 2025-2030, Công ty phát triển theo mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn – Circular Commercial Value Chain, tập trung vào 5 trọng tâm chiến lược: (1) Mô hình tổ chức 03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia; (2) Phát triển chuỗi thương mại đa chiều và mở rộng hợp tác quốc tế trong thương mại, đầu tư; (3) Chiến lược phát triển bền vững, đẩy mạnh quản trị và thực hiện các cam kết ESG; (4) Xây dựng đội ngũ nhân sự năng lực cao đáp ứng mô hình thương mại và thị trường quốc tế; (5) Vốn hóa thị trường đạt mức 2,7 tỷ USD vào năm 2030 và hướng tới mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ VNĐ.

Trong bối cảnh AgriS đang bước vào giai đoạn mở rộng chuỗi giá trị và tăng cường hợp tác quốc tế, động thái nâng sở hữu của Chủ tịch HĐQT được xem là tín hiệu củng cố niềm tin đối với chiến lược phát triển dài hạn và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.