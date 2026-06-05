Cá hồi, anh đào và rượu vang Chile đẩy mạnh vào Việt Nam 05/06/2026 09:53

Bà Huỳnh Lan Phương, Quyền Trưởng đại diện Thương mại ProChile cho biết kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, môi trường kinh doanh năng động cùng dân số trẻ giúp Việt Nam lọt vào tầm ngắm chiến lược của quốc gia này. Thời gian qua, Chile liên tục đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh sang nước ta, nổi bật nhất là trái cây tươi, hải sản, rượu vang, các loại hạt và sản phẩm gỗ.

Năm 2025, xuất khẩu nông thực phẩm của Chile lập kỷ lục 24,7 tỉ USD toàn cầu, riêng thủy sản mang về hơn 8 tỉ USD với hai sản phẩm chủ lực là cá hồi và vẹm xanh. Qua hơn 300 cuộc gặp trực tiếp doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tại triển lãm vừa kết thúc, giới doanh nghiệp Chile đang nỗ lực tìm kiếm thêm đối tác phân phối và bán lẻ mới nhằm nhanh chóng mở rộng thị phần.

Thời gian qua, Chile liên tục đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh sang nước ta, nổi bật nhất là trái cây tươi, hải sản, rượu vang, các loại hạt và sản phẩm gỗ.

Theo bà Phương, thông tin mới nhất từ Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Chile - ASEAN 2026 tại Bangkok, Thái Lan (diễn ra từ ngày 26-5 đến 30-5) cho thấy Chile đang kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư vào mảng công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững. Quan hệ song phương sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ thương mại truyền thống để tiến sâu vào giáo dục, du lịch và đổi mới sáng tạo. Những chương trình giao lưu văn hóa và trao đổi sinh viên chính là những lĩnh vực giàu tiềm năng đang được hai quốc gia tích cực thúc đẩy.

Để phát triển bền vững, đại diện ProChile khuyến cáo các công ty nước ngoài phải chú trọng xây dựng niềm tin vững chắc, bởi đối tác Việt Nam luôn đánh giá cao mức độ cam kết, tính nhất quán và việc duy trì giao tiếp thường xuyên. Đồng thời, doanh nghiệp nước ngoài buộc phải giữ được sự linh hoạt tối đa để bắt kịp xu hướng của thế hệ người tiêu dùng trẻ.