Người Việt ngày càng thích trái cây nhập khẩu chất lượng cao 13/01/2026 06:15

​(PLO)- Các sản phẩm trái cây như táo, cherry và việt quất từ Mỹ, Úc, New Zealand... dự kiến sẽ ngày càng phổ biến hơn trong các hệ thống siêu thị hiện đại.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết tính đến ngày 15-12-2025, giá trị nhập khẩu rau quả của nước ta đạt xấp xỉ 2,77 tỉ USD, ước tính cả năm sẽ chạm mốc 3 tỉ USD. Dù con số nhập khẩu rất lớn nhưng nhờ sự bứt phá của xuất khẩu (đạt 8,5 tỉ USD), ngành rau quả vẫn xác lập mức xuất siêu kỷ lục hơn 5,5 tỉ USD.

​Việt Nam tăng nhập trái cây cao cấp

​Về thị trường, Việt Nam nhập khẩu rau quả chủ yếu từ các nơi có thế mạnh về trái cây ôn đới hoặc nông sản mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Việt Nam nhập khẩu rau quả chủ yếu từ các nơi có thế mạnh về trái cây ôn đới. Ảnh: THU HÀ

Đơn cử, 11 tháng đầu năm, nhập khẩu hạt dẻ cười tăng gần 52%; hạnh nhân tăng gần 67%; nho tăng hơn 10%; quýt tăng gần 12%; dừa tăng gần 316%; cau tăng gần 284%; sầu riêng tăng hơn 102%; kiwi tăng hơn 36%... Ngược lại, Việt Nam giảm nhập khẩu một số loại trái cây truyền thống như táo giảm 2,5%; lê giảm 8,5%; xoài giảm 2,8%; dưa vàng giảm 21,3%...

​Về các nước nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm tỉ trọng cao nhất với các loại rau củ, táo, lê, nho và lựu. Mỹ là nguồn cung chủ yếu táo, kiwi và nho không hạt với tốc độ tăng trưởng ổn định.

​EU ghi nhận sự bứt phá ở một số mặt hàng như khoai tây và cherry. Đáng chú ý, nhập khẩu cherry từ EU trong một số tháng tăng gấp hàng chục lần so với cùng kỳ năm ngoái.

​Về cơ cấu mặt hàng và xu hướng tiêu dùng, theo VINAFRUIT, trái cây ôn đới như táo, nho và cherry tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong giỏ hàng nhập khẩu của người Việt.

​Báo cáo cũng ghi nhận sự tăng trưởng của phân khúc cao cấp khi người tiêu dùng ngày càng sẵn lòng chi trả cho các loại trái cây có chứng nhận hữu cơ (organic) hoặc có nguồn gốc rõ ràng từ các thị trường khắt khe như Mỹ và Úc.

​Đối với phân khúc rau củ phục vụ chế biến, theo báo cáo nước ta tăng mạnh nhập khẩu hành tây, tỏi và khoai tây (đặc biệt từ Trung Quốc và EU) để phục vụ các nhà máy chế biến thực phẩm và chuỗi thức ăn nhanh.

​Dự báo năm 2026 sẽ chi thêm hàng trăm triệu USD cho thực phẩm cao cấp

​Ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký VINAFRUIT cho biết hoạt động nhập khẩu năm 2025 của ngành không chỉ đơn thuần là bù đắp thiếu hụt mùa vụ mà còn cho thấy sự hội nhập sâu rộng của thị trường Việt Nam.

​Dựa trên đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2025 và các tín hiệu kinh tế vĩ mô, ông Mười dự báo hoạt động nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2026 sẽ có nhiều chuyển biến. Theo đó, Hiệp hội dự báo năm 2026, giá trị nhập khẩu rau quả có thể tăng thêm 10-12%, tiến gần ngưỡng 3,3-3,5 tỉ USD.

​Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng sẽ có nhiều dịch chuyển đối với các loại trái cây cao cấp, có chứng nhận an toàn và nguồn gốc rõ ràng từ các thị trường phát triển. Theo đó, nhóm thị trường cao cấp như Mỹ, Úc, New Zealand và EU dự báo sẽ tăng trưởng; các sản phẩm như táo, cherry và việt quất từ các quốc gia này sẽ ngày càng phổ biến hơn trong các hệ thống siêu thị hiện đại.

Trái cây nhập khẩu cao cấp, có chứng nhận an toàn dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm 2026. Ảnh: THU HÀ

Đặc biệt, các sản phẩm từ khu vực Trung Đông và các quốc gia Halal được dự báo sẽ bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam nhờ các hoạt động xúc tiến thương mại song phương. Các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Thái Lan dự kiến vẫn giữ tỉ trọng lớn nhưng có xu hướng giảm nhẹ về thị phần do sự cạnh tranh từ các khu vực khác.

​Ông Mười cho rằng sự dịch chuyển về xu hướng tiêu dùng nêu trên đến từ thu nhập bình quân đầu người tăng và ý thức về sức khỏe của người Việt đang ngày càng được chú trọng.

​Cũng theo vị này, việc người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các loại trái cây có chứng nhận an toàn, nguồn gốc rõ ràng là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng sống đang được nâng cao. Tuy nhiên, đây cũng là áp lực buộc nông sản nội địa phải chuyển mình mạnh mẽ hơn để giữ vững sân nhà.