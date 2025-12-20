Rau quả Việt Nam vượt chỉ tiêu xuất khẩu 20/12/2025 18:08

(PLO)- Bất chấp nhiều khó khăn về thị trường và quy định kiểm dịch, ngành rau quả của Việt Nam vẫn đạt giá trị xuất khẩu kỷ lục với 8,56 tỉ USD, tăng đến 20% so với năm 2024.

Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) vừa dẫn số liệu sơ bộ 20 ngày đầu tháng 12-2025 cho thấy, xuất khẩu rau quả thu về hơn 795 triệu USD tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung gần 12 tháng, xuất khẩu rau quả đạt gần 8,56 tỉ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng kỷ lục của ngành rau quả.

Kết quả này được cho là nhờ nhu cầu của thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU tăng mạnh.

Xuất khẩu rau quả Việt thu về 8,56 tỉ USD, vượt kỳ vọng của ngành dù chưa hết năm. Ảnh: ĐÌNH TÙNG

Số liệu chi tiết trong 11 tháng qua cho thấy, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ chính với kim ngạch gần 5 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tỉ trọng lại giảm nhẹ 0.85%. Đại diện Hiệp hội rau quả Việt Nam cho rằng, đây lại là chỉ dấu tích cực, cho thấy sự giảm phụ thuộc, nhưng vẫn tăng trưởng ở nhiều thị trường khác.

Cũng trong thống kê này, giá trị xuất khẩu rau quả sang Mỹ, một số quốc gia ở EU ghi nhận sự gia tăng cả về tỉ trọng và giá trị.

Đơn cử, xuất khẩu qua thị trường Mỹ đạt gần 500 triệu USD, đứng thứ 2 và đạt tốc độ tăng trưởng rất cao tới 56%, thị phần cũng tăng từ 5% trong năm 2024 lên 6,4% trong năm 2025.

Thị trường Hà Lan, Úc, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng có giá trị xuất khẩu tăng trưởng lần lượt đạt 145 triệu USD, gần 128 triệu USD và gần 110 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước các thị trường này lần lượt tăng 43%, 28% và 54%.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT cho biết, điểm đáng chú ý của thị trường xuất khẩu rau quả 11 tháng đầu năm là sự tăng trưởng khoảng 50% của thị trường châu Âu (EU).

Trong đó, Hà Lan và Đức là hai cửa ngõ chính để hàng hóa Việt Nam vào EU. Việc tăng trưởng nhờ vào các ưu đãi thuế đến từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và chất lượng hàng hóa được cải thiện mạnh.

Theo ông Nguyên, số lượng các lô hàng bị cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm (SPS) của EU đã giảm mạnh, khoảng 50% so với cùng kỳ. Điều này minh chứng cho nỗ lực kiểm soát dư lượng của doanh nghiệp Việt Nam đang đi đúng hướng.