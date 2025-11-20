Sở Công Thương TP.HCM: Ngập úng, sạt lở ảnh hưởng đến sản lượng và giá cả rau củ quả 20/11/2025 18:30

(PLO)- Theo Sở Công Thương, giá bán lẻ đối với rau ăn lá, xà lách, cải, cà chua, dưa leo... đã biến động cục bộ, tăng từ 10-30% tại các chợ truyền thống.

Chiều 20-11, tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương, đã thông tin về giá rau củ quả trong những ngày gần đây.

Ngập úng, sạt lở ảnh hưởng đến giá cả

Theo ông Ngô Hồng Y, nguồn cung rau củ quả cho TP.HCM chủ yếu từ Lâm Đồng, các tỉnh miền Tây và một số tỉnh Đông Nam bộ. Trong giai đoạn cuối năm, nhu cầu rau củ quả tại TP tăng dần theo chu kỳ mùa vụ và phục vụ Tết.

Ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương) là vùng cung ứng lớn nhất cho TP.HCM đối với nhóm rau, củ, quả ôn đới và rau an toàn, chiếm tỉ trọng rất lớn trong chuỗi cung ứng của TP (khoảng 60-70% sản lượng).

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cung ứng chủ yếu rau màu ngắn ngày, củ quả nhiệt đới, bầu bí, dưa leo, cùng với trái cây phục vụ tiêu dùng hàng ngày, chiếm khoảng 20-30%.

Ngoài ra, nguồn bổ sung đến từ các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên và một phần nhỏ từ nhập khẩu, chiếm khoảng 10%-20%.

Theo ông Y, sản lượng rau củ quả lưu thông về TP.HCM sẽ thông qua ba chợ đầu mối với sản lượng nông sản cung ứng ra thị trường đạt bình quân 6.500-7.500 tấn/ngày. Trong đó, lượng rau củ duy trì mức 3.500-3.900 tấn/ngày, riêng tối ngày 19-11 đạt khoảng 3.700 tấn/6.500 tấn nông sản, giảm nhẹ khoảng 7%.

Bên cạnh đó, còn thông qua siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, bếp ăn và nguồn nhập trực tiếp.

Ông Ngô Hồng Y đánh giá, nhìn chung nguồn cung vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp lớn ở Lâm Đồng và miền Tây xảy ra mưa lớn kéo dài, sạt lở, ngập úng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cung ứng và giá cả. Giá bán lẻ đối với rau ăn lá, xà lách, cải, cà chua, dưa leo... đã biến động cục bộ tăng từ 10-30% tại các chợ truyền thống.

Bên cạnh đó, khu vực Lâm Đồng (Đà Lạt), xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng khả năng vận chuyển rau về TP.HCM. Hàng trăm ha rau màu bị hư hại, đặc biệt là rau ăn lá, xà lách, cải thảo – những loại chiếm tỉ trọng lớn trong tiêu thụ TP, thiệt hại khoảng 20%.

Các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều địa phương bị ngập úng, triều cường, mưa trái mùa, gây thiệt hại đối với rau màu ngắn ngày, bầu bí, rau gia vị và một số loại trái cây.

Siêu thị cam kết giữ giá ổn định

Theo dự báo của Sở Công thương, nếu tình hình trên tiếp tục duy trì thì có khả năng TP.HCM sẽ bị thiếu hụt cục bộ nguồn cung ứng trong một khoảng thời gian.

Ngập úng, sạt lở ảnh hưởng đến sản lượng và giá cả rau củ tại TP.HCM. Ảnh: TÚ UYÊN

Đại diện Sở Công thương cho biết Sở này đã và đang theo dõi, phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, theo dõi, phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với nhà cung ứng lớn trên địa bàn chủ động trong tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường nhập hàng từ các vùng, tỉnh ít bị ảnh hưởng mưa bão trong thời gian qua như Tây Ninh, Đồng Nai, ... để bù đắp thiếu hụt rau xanh.

Đồng thời, khuyến khích nhập khẩu bổ sung các loại rau củ có thể bảo quản lâu từ các nguồn uy tín nhằm đảo bảo khả năng cung ứng cho người dân TP. Khuyến khích các hệ thống phân phối trên địa bàn chủ động có giải pháp tìm kiếm nguồn thay thế, tối đa hóa nguồn cung ứng để đảm bảo lượng hàng cung cấp ra thị trường. Điều chỉnh kế hoạch thực tế theo tình hình lưu thông hàng hóa và nguồn hàng cung ứng và có các giải pháp để thực hiện lưu trữ lượng hàng nhất định, trong trường hợp có rủi ro dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ông Ngô Hồng Y cho biết TP cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường, vận động nhà phân phối, siêu thị cam kết giữ giá bán ổn định đối với nhóm hàng rau củ quả thiết yếu; đẩy mạnh khuyến mãi nhóm củ, quả để định hướng người tiêu dùng thay thế tạm thời cho rau ăn lá.

Ngoài ra, Sở Công thương còn chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường giám sát giá niêm yết, đặc biệt các chợ đầu mối, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý lợi dụng thiên tai.