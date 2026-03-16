Đề xuất giao dịch dưới 50.000 đồng được lập hóa đơn tổng cuối ngày 16/03/2026 15:14

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất nếu bán hàng hóa dưới 50.000 đồng/lần và người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn thì hộ kinh doanh được lập hóa đơn tổng hợp cuối ngày.

Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định lập hóa đơn tổng cuối ngày với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn được lập hóa đơn tổng cuối ngày.

Cụ thể, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỉ đồng trở xuống. Nếu giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng/lần và người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày hộ kinh doanh lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày phản ánh toàn bộ doanh thu phát sinh trong ngày với các giao dịch này.

Ảnh: MINH TRÚC

Theo dự thảo, người bán chịu trách nhiệm về tính chính xác, lưu trữ và cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu.

Trước đây, tại khoản 1 điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC có quy định, bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng/lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Sau đó, người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cho các giao dịch dưới 200.000 đồng này. Đồng thời, cuối mỗi ngày, người bán lập 1 hóa đơn cho giá trị bảng kê này.