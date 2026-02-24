Rộ tin đồn đeo vàng phải có hóa đơn, nếu không sẽ bị tịch thu: Bộ Công an nói gì?

Mới đây, một công dân đã gửi câu hỏi đến Bộ Công an nêu thắc mắc về việc dư luận xã hội rộ lên tin đồn từ tháng 2-2026 người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu có đúng hay không?
Ngoài ra, công dân còn đặt câu hỏi việc tịch thu vàng (nếu có) sẽ được thực hiện trong trường hợp nào?
Trả lời thắc mắc này của công dân, Bộ Công an cho biết khoản 8, khoản 9 Điều 28 của Nghị định 340/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026 có quy định hình thức xử phạt bổ sung "tịch thu số vàng".
Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng. Bao gồm: Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.
Như vậy, đối tượng bị xử phạt và tịch thu vàng là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, không phải người dân đeo vàng trang sức, cất giữ vàng hợp pháp trong đời sống sinh hoạt.
"Do vậy, tin đồn từ tháng 2-2026 người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ nếu không sẽ bị tịch thu là không đúng" - Bộ Công an trả lời.
Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 9-2, các hành vi vi phạm nghiêm trọng như: sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu/vàng miếng trái phép; hoặc kinh doanh vàng khi chưa được cấp phép sẽ chịu mức phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng.
Đặc biệt, ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm (tang vật). Các cơ sở tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng còn đối mặt với việc bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, đình chỉ nhập khẩu hoặc thu hồi giấy phép.
Đối với các vi phạm khác, mức phạt được quy định cụ thể như sau: Phạt 200 - 300 triệu đồng đối với hành vi sản xuất vàng miếng không đúng quy định; sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích; kinh doanh qua đại lý ủy nhiệm khi tái phạm.
Phạt 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh mua bán vàng miếng sai quy định (trừ trường hợp đặc biệt); mang vàng xuất nhập cảnh trái phép (không thuộc lĩnh vực hải quan).