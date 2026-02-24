Rộ tin đồn đeo vàng phải có hóa đơn, nếu không sẽ bị tịch thu: Bộ Công an nói gì? 24/02/2026 12:11

(PLO)- Đối tượng bị xử phạt và tịch thu vàng là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, không phải người dân đeo vàng.

Mới đây, một công dân đã gửi câu hỏi đến Bộ Công an nêu thắc mắc về việc dư luận xã hội rộ lên tin đồn từ tháng 2-2026 người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu có đúng hay không?

Ngoài ra, công dân còn đặt câu hỏi việc tịch thu vàng (nếu có) sẽ được thực hiện trong trường hợp nào?

Trả lời thắc mắc này của công dân, Bộ Công an cho biết khoản 8, khoản 9 Điều 28 của Nghị định 340/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026 có quy định hình thức xử phạt bổ sung "tịch thu số vàng".



Đối tượng bị xử phạt và tịch thu vàng là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh minh họa: AI

Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng. Bao gồm: Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối tượng bị xử phạt và tịch thu vàng là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, không phải người dân đeo vàng trang sức, cất giữ vàng hợp pháp trong đời sống sinh hoạt.

"Do vậy, tin đồn từ tháng 2-2026 người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ nếu không sẽ bị tịch thu là không đúng" - Bộ Công an trả lời.