Vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 22 triệu đồng: Cơ hội hay rủi ro? 23/02/2026 12:28

Thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh ngay trong phiên giao dịch đầu tiên sau chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Vàng trong nước đi lên ngay đầu năm

Mở cửa ngày 23-2 tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng được doanh nghiệp này tăng thêm 3,6 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, giá mua bán vàng miếng SJC hiện được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 là 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua nhưng lại giữ nguyên giá bán so với chiều qua, neo giá mua bán vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng mức giá 182 – 184,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải được điều chỉnh tăng thêm 2,1 triệu đồng/lượng, nâng vàng nhẫn tròn trơn lên 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, đắt ngang bằng với vàng miếng SJC.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng thêm 52 USD/ounce so với phiên cuối tuần trước, giao dịch ở mức 5.158 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 163 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá vàng trong nước đang vênh cao hơn giá vàng thế giới gần 22 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước hiện đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Xu hướng giá vàng sẽ ra sao?

Tòa án Tối cao Mỹ sáng thứ Sáu tuần trước đã bác bỏ các mức thuế khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng rằng quyết định này sẽ khiến thị trường bớt căng thẳng, giá vàng chỉ giảm nhẹ trong chốc lát rồi nhanh chóng tăng trở lại, thậm chí lập mức cao mới trong ngày. Điều này cho thấy xu hướng đi lên của vàng hầu như không bị ảnh hưởng.

Diễn biến đó cho thấy một thực tế quan trọng là động lực của vàng hiện không chỉ đến từ rủi ro thuế quan. Thị trường đang phản ánh bức tranh rộng hơn bao gồm bất ổn chính sách, thâm hụt tài khóa, triển vọng lãi suất và rủi ro địa chính trị.

Nói cách khác, việc loại bỏ một biến số không đủ để thay đổi xu hướng lớn. Khi nền tảng hỗ trợ vẫn còn nguyên, vàng tiếp tục vận động theo logic riêng của nó và xu hướng đó, ít nhất ở thời điểm hiện tại, vẫn là đi lên.

Hiện thị trường vàng quốc tế đang giữ vững mốc 5.000 USD/ounce. Vài năm trước, con số này từng được xem là phi thực tế nhưng nay lại trở thành vùng cân bằng mới của thị trường vàng khi các yếu tố hỗ trợ mang tính nền tảng chưa có dấu hiệu thay đổi. Trong suốt hơn một năm trở lại đây, xung đột địa chính trị kéo dài, căng thẳng thương mại, Fed dự báo sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ… Trong bối cảnh đó, dù đã ở vùng giá cao lịch sử, vàng không còn bị xem là một công cụ đầu cơ ngắn hạn, mà là tài sản trú ẩn an toàn. Khi bất ổn trở thành trạng thái bình thường mới, mức giá từng bị xem là phi thực tế lại trở thành chuẩn tham chiếu mới của thị trường.

Những nhịp rung lắc gần đây, đặc biệt sau cú điều chỉnh giảm mạnh cuối tháng Giêng, có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, rất ít tổ chức lớn cho rằng vàng đã tạo đỉnh chu kỳ.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng đây không phải là những “nhà giao dịch theo sóng tin tức”, mà là các tổ chức đang điều chỉnh lại mô hình định giá vàng dựa trên nền tảng vĩ mô dài hạn: nhu cầu mua ròng bền bỉ của ngân hàng trung ương, thâm hụt ngân sách mang tính cấu trúc, lạm phát dai dẳng và bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu bình thường hóa.

Tuy nhiên, một xu hướng tăng bền vững không bao giờ là một đường thẳng. Trong mọi chu kỳ giá lên, thị trường luôn xuất hiện những nhịp điều chỉnh giảm mạnh, đặc biệt khi nhiều nhà đầu tư sử dụng vốn vay để tăng lợi nhuận. Khi giá đảo chiều, các khoản đầu tư dùng tiền vay thường bị buộc phải bán ra nhanh chóng, khiến mức giảm càng sâu hơn.

Bạc là ví dụ điển hình, thực tế cho thấy, những phiên giá bạc giảm 20 - 30% không phải là kịch bản hiếm gặp mà là đặc trưng lặp lại của thị trường này. Có thể thấy, giá càng lên cao thì biên độ dao động càng lớn. Tuy vậy, nhịp giảm là một phần tự nhiên của thị trường tăng giá. Nó giúp thị trường tái cân bằng, chứ không đồng nghĩa với việc chu kỳ đã kết thúc.

Khả năng vàng liên tục phục hồi quanh mốc 5.000 USD/ounce cho thấy mặt bằng giá sàn đã được nâng lên. Trong năm qua, mỗi nhịp giảm sâu đều nhanh chóng thu hút lực mua bắt đáy, nhà đầu tư không còn xem điều chỉnh là tín hiệu rút lui, mà là cơ hội tái cơ cấu vị thế.