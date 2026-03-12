Giá USD sẽ tăng hay giảm trước căng thẳng tại Trung Đông? 12/03/2026 15:26

(PLO)- Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đẩy nhu cầu nắm giữ USD tăng mạnh, khiến tỉ giá USD/VND chịu áp lực. Tuy vậy, theo chuyên gia UOB, mức giảm thêm của VND được đánh giá không lớn.

Ngày 12-3, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỉ giá trung tâm tăng thêm 2 đồng, lên mức 25.061 đồng/USD, cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. Diễn biến này kéo theo mặt bằng tỉ giá tại các ngân hàng thương mại đồng loạt nhích lên, tiệm cận mức trần biên độ cho phép theo quy định.

​Tại Vietcombank, giá USD được điều chỉnh tăng mạnh. Mức cộng thêm tới 43 đồng ở chiều mua vào, lên 26.044 đồng/USD. Giá bán ra được niêm yết ở mức 26.034 đồng/USD. Tương tự, Eximbank cũng nâng giá mua USD thêm 20 đồng, lên 26.060 đồng/USD và giá bán ra ở mức 26.314 đồng/USD.

​Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh cũng ghi nhận đà tăng trở lại khi chỉ số USD-Index nhích thêm 0,17 điểm, lên 99,22 điểm. Đồng USD được hỗ trợ bởi tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.

​Căng thẳng Trung Đông khiến USD tăng giá và gây sức ép lên tỉ giá trong ngắn hạn. Tuy vậy, theo chuyên gia UOB, dư địa giảm của VND không lớn khi tỉ giá đã tiến sát biên độ điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

​Áp lực tỉ giá gia tăng trong bối cảnh rủi ro toàn cầu

​Sáng nay, UOB tổ chức buổi đối thoại chuyên gia về triển vọng kinh tế Việt Nam và chiến lược đầu tư năm 2026. Nhiều vấn đề về tỉ giá, lãi suất và tác động của căng thẳng địa chính trị tới kinh tế vĩ mô đã được phân tích.

​Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ UOB Việt Nam, đã có những nhận định về ảnh hưởng của xung đột tại Iran tới thị trường tài chính và giá năng lượng.

​Ông Quang cho biết: "Đồng VND đã thu hẹp một phần mức tăng ghi nhận trong tháng 1 khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Diễn biến này kéo tỉ giá USD/VND tăng trở lại quanh 26.200 đồng/USD vào ngày 3 vừa qua, so với vùng đáy 25.900 đồng/USD thiết lập ngày 10-2".

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại khi đồng bạc xanh mạnh lên trên thị trường quốc tế. Ảnh: T.L

Xu hướng này tương đồng với diễn biến tại nhiều thị trường trong khu vực. Tâm lý “né tránh rủi ro” trên toàn cầu có thể tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giảm thêm của đồng nội tệ được cho là không đáng kể vì tỉ giá USD/VND hiện đã tiệm cận giới hạn dưới của biên độ điều hành do Ngân hàng Nhà nước quy định.

​Trong trung hạn, triển vọng của đồng VND nhìn chung vẫn ổn định. Các yếu tố hỗ trợ chính bao gồm nền tảng vĩ mô vững chắc của Việt Nam với dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 7,5%. Ngoài ra, dòng vốn FDI duy trì khả quan và kỳ vọng NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5%/năm. Triển vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9 năm nay cũng là yếu tố tích cực.

​Nhận định về xu hướng tỉ giá, ông Đinh Đức Quang cho biết UOB dự báo đồng USD sẽ yếu đi trong các quý tiếp theo của năm 2026. Chỉ số DXY có thể giảm từ 99 điểm hiện nay xuống 97,6 điểm vào quý 3 và 96,7 điểm vào quý 4-2026.

​"Tuy nhiên trong ngắn hạn là quý 2-2026, với rủi ro biến động từ chiến tranh đang diễn ra tại Trung Đông, nhà đầu tư có xu hướng tiếp tục nắm giữ USD như một tài sản an toàn", ông Quang nói.

​Cũng theo chuyên gia này, thị trường tài chính toàn cầu sẽ tiếp tục biến động cao thời gian tới. Diễn biến xung đột tại Trung Đông sẽ là yếu tố chi phối quan trọng. Nếu căng thẳng leo thang đẩy giá dầu tăng mạnh, các kịch bản dự báo hiện nay hoàn toàn có thể phải điều chỉnh đảo chiều.

​Hiện UOB dự báo tỉ giá USD/VND sẽ có mức biến động khoảng 2-3% trong năm 2026. Mức tỉ giá cụ thể là 26.400 đồng/USD trong quý 2, 26.200 đồng/USD trong quý 3 và 26.100 đồng/USD vào cuối năm 2026.

​Lãi suất VND tăng trở lại do đâu?

​Liên quan đến diễn biến lãi suất, ông Đinh Đức Quang cho biết lãi suất VND đã tăng từ quý 3 năm ngoái. Mức tăng ghi nhận khoảng 1-2%/năm tùy kỳ hạn trên cả thị trường liên ngân hàng và thị trường huy động.

​Xu hướng này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tín dụng tăng cao, hỗ trợ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt trên 8%. Bên cạnh đó, việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán cũng phản ánh dòng vốn rút khỏi thị trường, gây áp lực lên thanh khoản VND.

​Ngoài ra, chính sách siết chặt quản lý doanh thu kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân bước đầu ảnh hưởng đến lượng tiền trong hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn cần thêm thời gian để cải thiện.

​"Tất cả các yếu tố trên đều đang tác động đến thanh khoản VND trên thị trường. Tuy nhiên, cơ quan quản lý luôn bám sát diễn biến và liên tục can thiệp hiệu quả thông qua nhiều công cụ chính sách tiền tệ khác nhau", ông Quang nhận định.