Vì sao chiếc xe Trung Quốc này tự tin bán giá hơn 1 tỉ đồng? 02/03/2026 14:08

(PLO)-Xe Trung Quốc giờ đây không còn mặc định là giá rẻ nữa.

Mẫu xe Geely EX5 phiên bản 2026 của Trung Quốc vừa chính thức mở bán với sự nâng cấp đáng chú ý về dung lượng pin, giúp gia tăng quãng đường di chuyển chuẩn WLTP lên mức 475 km ở một số phiên bản nhất định.

Mức giá khởi điểm cho phiên bản Complete là 41.990 USD (1 tỉ đồng) chưa bao gồm chi phí lăn bánh và phiên bản Inspire là 45.990 USD (1,2 tỉ đồng), cả hai đều tăng 1.000 USD so với trước đó.

Điểm thay đổi cốt lõi trên Geely EX5 2026 nằm ở khối pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 68,39 kWh, thay thế cho loại 60,22kWh của năm ngoái.

Nhờ đó, phạm vi hoạt động của bản Complete được mở rộng từ 430 km lên 475 km, vượt qua cả các đối thủ cùng phân khúc như Tesla Model Y RWD và BYD Atto 3 Premium, trong khi bản Inspire cũng tăng từ 410 km lên 450 km.

Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản vẫn được trang bị một động cơ điện dẫn động cầu trước, cho công suất 160kW và mô-men xoắn 320Nm tương tự đời cũ.

Không gian nội thất tiếp tục duy trì cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí cảm ứng 15,4 inch, đồng thời hãng đã bổ sung tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây thông qua các bản cập nhật phần mềm gần đây.

Ngoài ra, dòng xe này hiện được trang bị tiêu chuẩn tấm che hành lý có thể thu gọn và cáp sạc tại nhà 240 volt, bên cạnh tùy chọn màu sơn cao cấp xanh rừng nhiệt đới vốn lần đầu xuất hiện trên mẫu SUV hybrid Starray EM-i.

So với bản tiêu chuẩn, phiên bản Inspire được bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp như mâm hợp kim 19 inch, cốp điện, cảm biến đỗ xe phía trước, hệ thống đèn nội thất, ghế massage, màn hình hiển thị trên kính lái HUD 13,4 inch và hệ thống âm thanh 16 loa.

Geely áp dụng chính sách bảo hành 7 năm không giới hạn số km cho xe, 7 năm hỗ trợ sự cố trên đường và 8 năm bảo hành pin cho khách hàng.

Sau 12 tháng có mặt tại thị trường Úc, Geely EX5 đã khẳng định được sức hút khi lọt vào danh sách 5 mẫu xe điện mới phổ biến nhất năm ngoái với doanh số đạt hơn 4.000 chiếc.