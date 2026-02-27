Dù bị chê ít đổi mới nhưng ô tô Toyota vẫn bán chạy 27/02/2026 10:41

(PLO)-Hãng ô tô Toyota vừa có doanh số cao kỷ lục ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026.

Bất chấp những rào cản từ chính sách thuế quan của Mỹ, Hãng ô tô Toyota vừa công bố doanh số bán xe toàn cầu trong tháng 1-2026 đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt đối với các dòng xe hybrid tại thị trường Bắc Mỹ.

Cụ thể, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo sản lượng cho biết doanh số bán hàng toàn cầu trong tháng 1 đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 822.577 xe. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay của hãng trong danh mục doanh số tháng 1.

Đáng chú ý, doanh số tại thị trường nước ngoài cũng thiết lập kỷ lục mới với 699.512 xe, tăng 6,1%.

Động lực chính đến từ sự ưa chuộng của người tiêu dùng Bắc Mỹ dành cho hai dòng sedan biểu tượng là Corolla và Camry, giúp doanh số tại khu vực này tăng 7,5% lên mức 205.582 chiếc.

Tại các thị trường trọng điểm khác, Toyota cũng ghi nhận những kết quả khả quan. Doanh số tại châu Âu tăng mạnh 11,5%, đạt 104.727 xe. Tại Trung Quốc, sức hút từ dòng Corolla Cross đã giúp hãng tăng trưởng 6,6% doanh số với 145.464 xe bàn giao. Ngược lại, thị trường nội địa Nhật Bản ghi nhận mức giảm nhẹ 2,7%, xuống còn 123.065 xe.

Xu hướng chuyển dịch sang xe xanh tiếp tục là điểm sáng trong báo cáo lần này. Doanh số dòng xe hybrid toàn cầu của Toyota tăng 6,0%, đạt 365.499 chiếc. Tính chung toàn bộ các dòng xe điện hóa (bao gồm cả hybrid và ô tô thuần điện), con số này đã tăng 8,3%, đạt tổng cộng 414.386 xe trong tháng.

Tuy nhiên, trái ngược với sự bùng nổ về doanh số, sản lượng toàn cầu của hãng lại ghi nhận mức giảm 6,0% xuống còn 735.097 xe. Đây là tháng thứ ba liên tiếp sản lượng thấp hơn mức cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh hãng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho các mẫu xe mới.

Tại Bắc Mỹ, sản lượng sụt giảm mạnh tới 24,8%, chỉ đạt 134.351 chiếc do việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất cho mẫu SUV RAV4 phiên bản mới.

Tại Nhật Bản, sản lượng cũng giảm 6,1% xuống 249.827 xe, nguyên nhân chủ yếu do số lượng ngày làm việc trong tháng ít hơn.