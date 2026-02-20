Chiếc xe Hàn quen thuộc với người Việt lột xác ấn tượng 20/02/2026 12:40

(PLO)-Chiếc xe Hàn hạng sang đã bỏ đi vẻ đẹp sang trọng chuyển sang dáng dấp của một xe đua.

Trong khi các thương hiệu hạng sang của Nhật Bản như Lexus, Acura hay Infiniti vẫn đang loay hoay thoát khỏi cái bóng của "xe mẹ", thì Genesis, thương hiệu con của Hyundai đang thực hiện một chiến lược táo bạo để định nghĩa lại khái niệm xa xỉ kiểu Hàn Quốc.

Các hãng xe Nhật sử dụng chung nền tảng dẫn động cầu trước của các dòng xe phổ thông cho xe hạng sang. Genesis, thương hiệu xe Hàn quen thuộc với người Việt đã chọn lối đi riêng khi xây dựng trên nền tảng dẫn động cầu sau độc lập.

Chủ tịch kiêm CEO toàn cầu của Hyundai, ông José Muñoz khẳng định: "Xe Genesis hoàn toàn khác biệt với Hyundai hay Kia. Từ nền tảng khung gầm, công nghệ cho đến hiệu suất đều được tách biệt hoàn toàn".

Điều này giúp Genesis sở hữu tỷ lệ thiết kế cao cấp, khả năng vận hành tinh tế và linh hồn của một dòng xe sang thực thụ.

Sức mạnh sáng tạo của Genesis nằm trong tay Luc Donckerwolke – cựu giám đốc thiết kế của Lamborghini và Bentley. Thành quả rực rỡ nhất cho tham vọng này chính là mẫu siêu xe động cơ đặt giữa Magma GT, dự kiến ra mắt trước năm 2030.

Magma GT không chỉ là một mẫu xe trưng bày. Nó sẽ sử dụng khung gầm nhôm nguyên khối (monocoque) và động cơ V8 tăng áp 3.2L được phát triển từ xe đua hypercar của hãng. Donckerwolke muốn Magma GT phải là một thiết kế gây tranh cãi và đầy cá tính, thay vì sự an toàn thường thấy. Khác với Toyota từng để mẫu Lexus LFA huyền thoại vụt tắt, Genesis đang xây dựng cả một hệ sinh thái để biến Magma GT thành biểu tượng trường tồn.

Thương hiệu con Magma sẽ là nơi Genesis đưa sự phấn khích vào các dòng xe của mình. Mỗi dòng xe chủ lực của Genesis đều sẽ có một biến thể Magma.

Chẳng hạn, mẫu SUV điện GV60 Magma sở hữu công suất hơn 600 mã lực, tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 3,4 giây.

Donckerwolke tin rằng sức mạnh của Genesis nằm ở khả năng sản xuất nhanh chóng các dòng xe ngách (niche) với chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao.

Lợi thế lớn nhất của Genesis là sự hậu thuẫn từ Hyundai, một trong những tập đoàn có tính tích hợp dọc cao nhất thế giới. Với hơn 50 công ty con từ sản xuất thép, robot đến linh kiện điện tử, Genesis có thể xoay trục cực nhanh.

Minh chứng là việc hãng vừa thay đổi kế hoạch. Thay vì chỉ làm xe điện vào năm 2030, Genesis sẽ cung cấp tùy chọn động cơ hybrid cho tất cả các dòng xe để thích ứng với thị trường.

Ông Muñoz dự báo Genesis sẽ đạt doanh số 330.000 xe mỗi năm vào năm 2030, tăng từ mức 225.000 hiện nay, với mục tiêu bùng nổ tại thị trường châu Âu với mức tăng trưởng kỳ vọng 650%.