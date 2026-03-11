Nghịch lý Hilux và Ranger: Cuộc hoán đổi ngôi vương bán tải giữa 'cơn lốc' điện hóa 11/03/2026 20:09

(PLO)- Thị trường ô tô tháng 2 khá hấp dẫn khi VinFast soán ngôi 5 vị trí đầu bảng doanh số, phân khúc xe bán tải truyền thống lại nổ ra một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Thị trường ô tô tháng 2 chứng kiến một cục diện lạ lẫm nhưng phản ánh đúng xu thế xe điện lên ngôi, trong khi các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống có sự xáo trộn mạnh về thứ hạng.

Các mẫu xe điện của VinFast chiếm 5 vị trí đầu bảng tốp 10 ô tô bán chạy.Ảnh: ĐH

Không có gì ngạc nhiên khi hãng xe Việt VinFast chiếm trọn 5 vị trí đầu tiên trong danh sách 10 xe bán chạy nhất. Đây là lần thứu 17 liên tiếp, VinFast là hãng xe bán chạy nhất trong tất cả các hãng đang phân phối tại thị trường Việt Nam.

Điều này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng vào xe điện đã đạt đến điểm rơi phong độ, ngay cả trong tháng Tết – thời điểm vốn ưu tiên sự tiện dụng đường dài.

Cụ thể, mẫu xe VinFast VF 3 đạt doanh số 2.274 chiếc trong tháng 2. Sự nhỏ gọn và chi phí vận hành cực thấp giúp VF 3 trở thành lựa chọn hàng đầu cho đô thị.

Tiếp đến ở vị trí thứ hai với mẫu Limo Green đạt 1.808 chiếc. Đây là một cái tên khá mới mẻ, cho thấy các dòng xe chuyên dụng/dịch vụ của VinFast đang thâm nhập rất tốt. Đều duy trì mức doanh số trên 1.000 chiếc, khẳng định dải sản phẩm điện hóa của VinFast đã phủ kín các phân khúc từ phổ thông đến gia đình.

Ở các vị trí tiếp theo là sự xuất hiện của các mẫu xe xăng cũng từng làm mưa làm gió trên thị trường ô tô. Dù giảm tới 52% doanh số so với tháng trước (còn 1.008 chiếc), CX-5 vẫn là mẫu xe xăng duy nhất có doanh số trên 1.000 chiếc.

Đây là bất ngờ lớn nhất tháng khi mẫu Toyota Hilux bất ngờ vượt lên các mẫu xe bán tải khác với 871 chiếc. Trong khi đó, tháng 1 mẫu xe này chỉ đạt doanh số khiêm tốn 128 chiếc, tăng gấp gần 7 lần. Ngoài việc dẫn đầu phân khúc bán tải thì đứng ở vị trí thứ 7 trong tốp 10 ô tô bán chạy cũng là cú lội ngược dòng của Hilux.

Ford Ranger bất ngờ có doanh số thua Toyota Hilux. Ảnh: TN

Thua 62 xe so với Toyota Hilux, ngay ở vị trí thứ 8 là mẫu Ford Ranger với doanh số đạt 809 xe trong tháng 2. Dù vậy, trong hãng xe Mỹ này, Ranger vẫn được coi là “con át chủ bài” của hãng khi Everest chỉ đạt doanh số là 747 chiếc và Territory đạt 730 chiếc.

Ở các phân khúc khác thì Hyundai Creta (645 chiếc) và Toyota Yaris Cross (638 chiếc) bám đuổi nhau sát sao. Còn phân khúc sedan, Toyota Vios dẫn đầu với doanh số tháng 2 đạt 615 chiếc.