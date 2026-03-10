Thị trường ô tô tháng 2 giảm sâu, chờ đợi sự bùng nổ trong tháng 3 10/03/2026 18:52

(PLO)- Tháng 2 rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên doanh số các dòng xe ô tô có sự sụt giảm, các hãng kỳ vọng một tháng 3 ổn định và tăng trưởng hơn.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA) vừa công bố doanh số tháng 2. Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.278 xe, bao gồm 12.376 xe du lịch, 6.542 xe thương mại và 360 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch giảm 53%; xe thương mại giảm 37%, xe chuyên dụng giảm 22% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 9.220 xe, giảm 49% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.058 xe, giảm 47% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 2 tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Xe ô tô du lịch tăng 34%; xe thương mại tăng 51% và xe chuyên dụng tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến hết tháng 2, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 35% trong khi xe nhập khẩu tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Creta là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất của Hyundai. Ảnh: TN

Vừa qua, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 2. Theo đó, tổng số xe Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 3.080 xe.

Trong tháng 2, Hyundai Creta là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất với doanh số đạt 645 xe, tiếp tục duy trì sự hiện diện ổn định về doanh số. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ hai với 614 xe chính thức lăn bánh. Hyundai Accent xếp ở vị trí thứ ba với 273 xe bán ra thị trường.

Các vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 2 lần lượt thuộc về Hyundai Grand i10 với 173 xe; Hyundai Stargazer đạt 147 xe; Hyundai Santa Fe với 123 xe; Hyundai Venue đạt 106 xe; Hyundai Custin đạt 73 xe; Hyundai Palisade đạt 68 xe và Hyundai Elantra với 31 xe bán ra trong tháng. Nhóm mẫu xe khác ghi nhận 5 xe được bàn giao.

Theo TC Group, tháng 2 rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Sau giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết, thị trường ô tô bước vào nhịp giao dịch trầm lắng hơn theo đặc điểm mùa vụ đầu năm.

Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh tháng 2 phản ánh sự chủ động trong việc điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng linh hoạt, tập trung đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của khách hàng, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên toàn hệ thống của Hyundai Thành Công Việt Nam.

Bước sang tháng 3, khi các hoạt động sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng dần ổn định, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn trong thời gian tới. Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như ưu đãi lên tới 220 triệu đồng tùy mẫu xe, chính sách bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), cùng các gói hỗ trợ tài chính đa dạng và hoạt động dịch vụ, chăm sóc khách hàng đồng bộ trên toàn quốc.