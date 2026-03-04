Điều gì xảy ra khi đạp hết ga trên ô tô? 04/03/2026 09:15

(PLO)-Việc đạp hết ga tạo ra áp lực cực lớn lên các bộ phận chuyển động bên trong động cơ như piston, trục khuỷu và tay biên.

Việc thỉnh thoảng đạp hết ga hay còn gọi mở toàn bộ bướm ga thực chất lại mang lại lợi ích cho ô tô sau khi động cơ đã được làm nóng hoàn toàn.

Phương pháp này, thường được gọi là bảo trì kiểu Ý, giúp đốt cháy các mảng bám carbon tích tụ trong động cơ và ngăn chặn các bộ phận trở nên trì trệ.

Đối với một động cơ đang hoạt động bình thường, hành động này là vô hại nếu được thực hiện với mức độ vừa phải.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho xe, người lái cần lưu ý một số nguyên tắc then chốt nhằm tránh gây hư hỏng không đáng có.

Đầu tiên và quan trọng nhất là nhiệt độ động cơ, tuyệt đối không bao giờ đạp hết ga khi máy còn lạnh, mà phải đảm bảo dầu máy đã đạt đến nhiệt độ vận hành lý tưởng để ngăn ngừa mài mòn sớm.

Việc duy trì vòng tua máy cao (RPM) dưới tải trọng lớn có thể giúp làm sạch muội than bám bẩn, đặc biệt có lợi cho các dòng động cơ phun xăng trực tiếp.

Dù vậy, người dùng cần phân biệt giữa việc tăng tốc mạnh để làm sạch máy với những thói quen gây hại như xuất phát đột ngột hoặc ép côn, vốn là những hành vi dễ gây hư hỏng hệ thống truyền động hơn là việc tăng tốc để nhập làn cao tốc.

Mặc dù có lợi cho việc làm sạch động cơ, nhưng nếu việc tăng tốc cực mạnh diễn ra liên tục hàng ngày sẽ đẩy nhanh quá trình hao mòn hộp số, bộ ly hợp và các vòng bi.

Các chuyên gia cho rằng một chuyến đi dài trên đường cao tốc với tốc độ ổn định thường mang lại hiệu quả làm sạch động cơ tốt hơn so với việc liên tục đạp ga mạnh từ vị trí dừng đỗ.

Tóm lại, việc thỉnh thoảng lái xe ở vòng tua cao với mức độ vừa phải sẽ giúp động cơ vận hành hiệu quả hơn, nhưng lối lái xe thô bạo thường xuyên chắc chắn sẽ làm giảm tuổi thọ của xe.