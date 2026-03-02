5 thương hiệu ô tô bạn nên cân nhắc trong năm 2026 02/03/2026 11:10

(PLO)- Consumer Reports vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất về các hãng xe ô tô có chất lượng thấp nhất dựa trên thử nghiệm thực tế và khảo sát người dùng.

Kết quả cho thấy có 5 thương hiệu lớn mà người mua nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Mua một chiếc ô tô chưa bao giờ là quyết định đơn giản. Thị trường có đủ lựa chọn từ sedan, SUV đến xe bán tải, xe điện. Mỗi dòng xe lại đi kèm những yếu tố cần tính toán như mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí vận hành, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc hay độ an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh cấu hình và trang bị, thương hiệu cũng là yếu tố tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Theo dữ liệu từ Consumer Reports, một tổ chức độc lập chuyên thử nghiệm và đánh giá sản phẩm tại Mỹ, có 5 hãng xe đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng về chất lượng tổng thể. Thứ hạng được xây dựng dựa trên thang điểm 100, tổng hợp từ các tiêu chí như độ tin cậy, mức độ an toàn, hiệu suất vận hành và mức độ hài lòng của chủ xe.

1. Jeep

Jeep là cái tên đầu tiên bị đánh giá thấp. Dù nổi tiếng với khả năng off road và mẫu Wrangler bán chạy tại Mỹ, nhiều sản phẩm của hãng lại có điểm độ tin cậy thấp.

Ngay cả Wrangler cũng bị chấm gần cuối bảng về độ bền, kèm theo những hạn chế như tiếng gió lớn và mức tiêu hao nhiên liệu cao. Consumer Reports cho biết không có mẫu Jeep nào trong danh mục hiện tại đủ điều kiện để họ khuyến nghị.

2. Land Rover

Land Rover cũng không khá hơn. Thương hiệu SUV hạng sang thuộc tập đoàn Tata Motors được ghi nhận có khả năng vận hành địa hình tốt, nhưng lại thường xuyên bị phàn nàn về độ bền và chi phí sửa chữa cao.

Theo Consumer Reports, đây là một trong những hãng xe có điểm độ tin cậy thấp nhất trong nhóm xe sang.

Land Rover là một trong những hãng xe có điểm độ tin cậy thấp nhất trong nhóm xe sang. Ảnh: Pexels

3. GMC

Thương hiệu chuyên xe bán tải và SUV của General Motors cũng nằm trong nhóm cuối bảng. Dù mẫu xe Sierra 1500 có thông số kĩ thuật ấn tượng nhưng độ tin cậy của các mẫu xe khác thường được đánh giá dưới mức trung bình, kể cả với xe mới. Điểm số tổng thể của hãng thấp hơn thương hiệu Chevrolet trong cùng tập đoàn.

4. Dodge

Dodge vốn nổi tiếng với các mẫu xe cơ bắp như Challenger hay Charger, cũng bị chấm điểm thấp ở cả thử nghiệm vận hành lẫn độ tin cậy.

Consumer Reports cho biết các mẫu Dodge thua kém nhiều đối thủ trong thử nghiệm va chạm, đồng nghĩa mức độ an toàn không cao bằng nhiều mẫu xe hiện đại khác.

5. Alfa Romeo

Alfa Romeo là cái tên cuối cùng trong danh sách. Thương hiệu Ý này có số lượng mẫu xe tại Bắc Mỹ không nhiều và xếp gần cuối bảng xếp hạng về chất lượng. Điểm tổng thể của Alfa Romeo tương đương GMC và Dodge, chỉ nhỉnh hơn Land Rover vài điểm.

Consumer Reports cho biết họ chỉ xếp hạng các hãng có ít nhất hai mẫu xe hiện hành được thử nghiệm. Tổng cộng có 31 thương hiệu đáp ứng tiêu chí này. Năm cái tên kể trên là nhóm có điểm trung bình thấp nhất trong số các hãng được đánh giá.

Với người mua xe, bảng xếp hạng không phải là yếu tố duy nhất để đưa ra quyết định, nhưng đây là dữ liệu đáng tham khảo trước khi lựa chọn một mẫu xe gắn bó nhiều năm.