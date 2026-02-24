Chiếc ô tô Nhật này khiến người sở hữu lo lắng 24/02/2026 09:03

(PLO)-Hãng ô tô Nhật Toyota vừa chính thức phát đi thông báo triệu hồi dòng xe Land Cruiser 300 Series do phát hiện một lỗi tiềm tàng liên quan đến hộp số tự động 10 cấp, có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.

Toyota Australia cho biết hiện chưa có triệu chứng cụ thể nào để người dùng tự nhận biết, đồng thời khuyến cáo các chủ sở hữu nên nhanh chóng mang ô tô đến đại lý Toyota gần nhất để được kiểm tra.

Theo thông báo từ Toyota Australia, các mẫu Land Cruiser 300 bị ảnh hưởng sử dụng hộp số tự động 10 cấp với các cuộn dây điện từ tuyến tính để điều khiển quá trình chuyển số.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu một cuộn dây điện từ bị hỏng trong một số điều kiện nhất định, bộ điều khiển điện tử của hộp số có thể không truyền tải được lỗi này đến bộ điều khiển động cơ.

Sự cố giao tiếp này khiến hộp số bị đẩy lên vòng tua quá cao ở một số cấp số nhất định, gây hư hỏng hệ thống truyền động và làm mất lực kéo khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao.

Nghiêm trọng hơn, trong một số trường hợp, áp lực quá lớn có thể gây rò rỉ dầu hộp số. Nếu lượng dầu này tiếp xúc với các bộ phận nóng của hệ thống ống xả, nguy cơ cháy nổ là hoàn toàn có thể xảy ra, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người ngồi trong xe.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến tổng cộng 11.020 xe, được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 12-2025.

Toyota Australia sẽ chủ động liên hệ với các chủ xe có tên trong danh sách số VIN bị ảnh hưởng để cung cấp thông tin chi tiết. Tại các đại lý, kỹ thuật viên sẽ tiến hành lập trình lại phần mềm cho bộ điều khiển ECT-ECU hoàn toàn miễn phí.

Quá trình cập nhật này dự kiến mất khoảng 30 phút, tuy nhiên thời gian thực tế có thể lâu hơn tùy thuộc vào lịch làm việc của từng đại lý.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên dòng xe này gặp sự cố phần mềm. Trước đó, vào tháng 10-2025, dòng Land Cruiser 300 cũng từng nằm trong danh sách triệu hồi quy mô lớn ảnh hưởng đến hơn 100.000 xe Toyota tại Australia.

Hiện tại, người tiêu dùng có thể kiểm tra danh sách số VIN hoặc liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng của hãng để biết thêm thông tin chi tiết về tình trạng xe của mình.