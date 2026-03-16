Những người chạy ô tô Toyota này cần để ý ngay chiếc ghế ngồi 16/03/2026 13:33

(PLO)-Hàng ghế ngồi của ô tô Toyota này có thể bị dịch chuyển.

Hãng xe Toyota vừa chính thức ban hành lệnh triệu hồi ảnh hưởng đến gần 40.000 phương tiện tại thị trường Canada do phát hiện một lỗi an toàn nghiêm trọng liên quan đến hàng ghế thứ hai.

Theo thông báo từ Cơ sở dữ liệu triệu hồi an toàn xe cơ giới của Chính phủ Canada, một số dòng xe Toyota Highlander và Highlander Hybrid có thể đã bị lắp đặt bộ điều chỉnh ngả lưng ghế sản xuất sai quy cách.

Cơ quan chức năng cảnh báo rằng các bộ phận bị lỗi này có thể không hoạt động như thiết kế, dẫn đến việc lưng ghế không thể khóa chặt vào vị trí và có khả năng tự xê dịch khi xảy ra va chạm.

Điều này làm gia tăng đáng kể nguy cơ gây thương tích cho người ngồi trên xe trong các tình huống tai nạn. Đợt triệu hồi lần này tập trung vào các dòng xe Toyota Highlander và Highlander Hybrid thuộc các đời từ năm 2021 đến 2023.

Trong thời gian chờ đợi, Toyota khuyến cáo chủ sở hữu các phương tiện bị ảnh hưởng tuyệt đối không sử dụng hàng ghế thứ hai để chở hành khách cho đến khi việc sửa chữa được hoàn tất.

Hãng sẽ gửi thông báo trực tiếp qua thư đến từng khách hàng và yêu cầu họ mang xe tới đại lý để các kỹ thuật viên tiến hành thay thế lò xo trong cụm điều chỉnh ngả lưng ghế.