Cách nhận biết vấn đề động cơ qua màu khí thải ô tô 29/05/2026 07:50

(PLO)- Chỉ qua màu sắc và mùi khí thải, tài xế có thể đọc được "tình trạng sức khỏe" của động cơ và phát hiện sớm các lỗi tốn kém.

Khí thải không chỉ phản ánh mức độ vận hành của xe mà còn là "tín hiệu cảnh báo" giúp tài xế sớm phát hiện các vấn đề bên trong động cơ. Chỉ cần quan sát màu sắc, mùi hoặc lượng khói xả bất thường, người dùng có thể nhận biết nhiều hư hỏng tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng và tốn kém chi phí sửa chữa.

Khói xả bất thường không chỉ ảnh hưởng môi trường mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề nghiêm trọng bên trong động cơ ô tô.

Khí thải màu đen: Dấu hiệu động cơ đốt cháy nhiên liệu không hoàn toàn

Khói đen thường xuất hiện khi động cơ đang tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu so với lượng không khí cần thiết. Điều này khiến quá trình đốt cháy diễn ra không triệt để, tạo ra muội than và khói đen ở ống xả.

Nguyên nhân phổ biến có thể đến từ lọc gió bẩn, kim phun nhiên liệu hoạt động kém, cảm biến oxy gặp lỗi hoặc hệ thống phun xăng bị điều chỉnh sai. Với xe diesel, hiện tượng này còn có thể liên quan đến turbo hoặc hệ thống tuần hoàn khí thải EGR.

Nếu tình trạng kéo dài, xe không chỉ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn mà còn làm giảm hiệu suất động cơ và tăng lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Khí thải màu trắng: Cảnh báo nước làm mát lọt vào buồng đốt

Khói trắng mỏng xuất hiện vào buổi sáng hoặc khi trời lạnh thường là hiện tượng bình thường do hơi nước bốc ra từ ống xả. Nhưng nếu khói trắng ra nhiều và kéo dài ngay cả khi xe đã chạy nóng máy, tài xế cần chú ý.

Đây có thể là dấu hiệu nước làm mát đang lọt vào buồng đốt do gioăng quy lát hỏng, nứt mặt máy hoặc nứt thân động cơ. Khi đó, xe thường đi kèm hiện tượng hao nước làm mát, nhiệt độ động cơ tăng cao hoặc có mùi ngọt bất thường từ khí xả.

Việc tiếp tục sử dụng xe trong tình trạng này có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ và chi phí sửa chữa rất lớn.

Khí thải màu xanh: Động cơ đang đốt dầu nhớt

Khói xanh hoặc xanh xám thường cho thấy dầu nhớt đã lọt vào buồng đốt và bị đốt cháy cùng nhiên liệu. Đây là dấu hiệu cho thấy các chi tiết bên trong động cơ đã bị hao mòn sau thời gian dài sử dụng.

Nguyên nhân thường gặp là các chi tiết bên trong động cơ đã bị mòn hoặc hư hỏng, khiến dầu nhớt lọt vào buồng đốt và bị đốt cháy cùng nhiên liệu. Khi gặp tình trạng này, xe thường hao nhớt nhanh, động cơ yếu hơn và khí thải có mùi khét đặc trưng.

Nếu không xử lý sớm, động cơ có thể bị giảm tuổi thọ đáng kể và phát sinh thêm nhiều hư hỏng liên quan.

Khí thải có mùi bất thường cũng là dấu hiệu đáng chú ý

Không chỉ màu sắc, mùi từ khí thải cũng giúp nhận biết tình trạng xe. Mùi xăng sống thường liên quan đến việc nhiên liệu không được đốt cháy hết, trong khi mùi khét có thể xuất phát từ dầu hoặc các chi tiết bị quá nhiệt.

Trong khi đó, mùi giống trứng thối có thể là dấu hiệu bộ xử lý khí thải (catalytic converter) gặp trục trặc hoặc hệ thống xử lý khí thải hoạt động kém hiệu quả.

Khi nào cần đưa xe đi kiểm tra?

Nếu xe xuất hiện khói bất thường liên tục, lượng khói dày hơn bình thường hoặc đi kèm các dấu hiệu như hao nhiên liệu, hao nước làm mát, giảm công suất hay đèn check engine bật sáng, tài xế nên đưa xe đi kiểm tra càng sớm càng tốt.

Việc phát hiện sớm các vấn đề qua khí thải không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa mà còn đảm bảo xe vận hành ổn định, an toàn và thân thiện hơn với môi trường.