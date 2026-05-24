Ford ra mắt bảy mẫu xe mới 24/05/2026 08:46

(PLO)- Ford quay trở lại mạnh mẽ tại châu Âu với loạt xe mới từ chạy điện đến dòng bán tải hiệu năng cao Ranger Super Duty.

Tại cuộc họp với các đại lý và đối tác châu Âu ở Salzburg, nhà sản xuất ô tô Mỹ vạch ra kế hoạch ba năm đầy tham vọng. Kế hoạch gồm bảy mẫu xe mới, hệ sinh thái kỹ thuật số doanh nghiệp và nền tảng toàn cầu “Ready-Set-Ford” xoay quanh công việc, hiệu suất và phiêu lưu.

Ranger Super Duty và Transit City: Hai mẫu xe chuyên nghiệp mới. Ảnh: AI.



Chiến lược này thực hiện trên hai hướng song song. Một là tiếp tục mở rộng Ford Pro, thương hiệu xe thương mại dẫn đầu thị trường châu Âu 11 năm liên tiếp. Hai là cải tiến dòng xe du lịch với năm mẫu xe mới đa động cơ, lấy cảm hứng từ ADN xe đua rally.

Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Ford quyết tâm tăng trưởng trở lại tại thị trường ô tô cạnh tranh bậc nhất thế giới.

Ford Pro: Từ nhà sản xuất xe hơi đến đối tác năng suất

Ford Pro không còn chỉ định vị mình là nhà sản xuất xe thương mại đơn thuần. Mục tiêu đề ra là trở thành đối tác năng suất tích hợp cho các doanh nghiệp châu Âu, chuyển đổi dữ liệu xe thành giá trị kinh tế.

Kế hoạch đặt mục tiêu 25% lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) của Ford Pro đến từ phần mềm và dịch vụ. Quý I-2026, lượng đăng ký phần mềm trả phí tăng 30%, đạt 879.000 người toàn cầu với tỉ suất lợi nhuận gộp trên 50%.

Trọng tâm của sự thay đổi này là Uptime Services, hệ thống kết nối dự đoán giám sát tình trạng xe theo thời gian thực. Các xe Ford Pro từ năm 2019 đều trang bị modem tích hợp.

Hiện hơn 1,2 triệu khách hàng châu Âu dùng hệ thống này, tạo gần 6 triệu tín hiệu chẩn đoán mỗi ngày. Chỉ riêng năm 2024, hệ thống mang lại thêm gần một triệu ngày hoạt động liên tục cho khách hàng.

Một trong những bản cập nhật quan trọng nhất nhắm vào các doanh nghiệp nhỏ. Đây là nhóm khách hàng vốn thường bị bỏ qua trong việc tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật số tiên tiến.

Với Dịch vụ Đảm bảo Thời gian Hoạt động của Đại lý (Dealer Uptime Services) mới, mọi đại lý Ford đều có thể quản lý đội xe chủ động. Họ theo dõi tình trạng xe, liên hệ khách hàng trước khi sự cố xảy ra và chuẩn bị trước phụ tùng.

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy thời gian sửa chữa giảm tới 50%, với 80% công việc được xác định chủ động. Điều này giúp đại lý tăng điểm tiếp xúc, nâng cao tỉ lệ giữ chân khách hàng và tăng mạnh doanh thu dịch vụ.

Ranger Super Duty và Transit City: Hai mẫu xe chuyên nghiệp mới

Dòng xe thương mại của Ford bổ sung thêm hai mẫu xe rất khác biệt nhưng đều có tầm quan trọng chiến lược. Ranger Super Duty hiện đã có mặt trên thị trường.

Đây là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng xe bán tải dẫn đầu thị trường châu Âu suốt 11 năm liên tiếp. Xe thiết kế cho nhu cầu cao như dịch vụ khẩn cấp, lâm nghiệp, khai thác mỏ và quân sự.

Tổng trọng tải tối đa đạt 8 tấn, khả năng kéo 4,5 tấn và tải trọng khoảng 2 tấn. Xe trang bị hệ thống treo gia cường, tăng cường bảo vệ gầm và nâng cao khoảng sáng gầm tiêu chuẩn.

Ở thái cực đối lập là Transit City, loại xe tải nhỏ chạy điện thiết kế cho các đội xe đô thị. Xe có một cấu hình duy nhất, trang bị cao cấp và ba biến thể gồm cả khung gầm cabin để tùy chỉnh.

Transit City nhắm đến các khu vực hạn chế giao thông và đường sá khó đi lại tại thành phố lớn châu Âu. Dự kiến xe sẽ đến tay các đại lý vào cuối năm 2026.

Năm mẫu xe chở khách mới: ADN xe đua trở lại

Ở mảng xe du lịch, Ford sẽ ra mắt năm mẫu xe mới vào cuối năm 2029. Các mẫu xe này sản xuất tại châu Âu, mang phong cách chịu ảnh hưởng từ di sản đua xe rally lịch sử.

Danh sách gồm một thành viên mới thuộc dòng Bronco cho thị trường châu Âu và một mẫu SUV nhỏ sản xuất tại Valencia từ năm 2028. Ngoài ra còn có một xe điện cỡ nhỏ phân khúc B lái thể thao.

Dòng sản phẩm hoàn thiện vào năm 2029 với một SUV điện đô thị nhỏ gọn và hai mẫu crossover đa năng.

Ford tái khẳng định cam kết về giao thông không phát thải. Hãng gửi thông điệp tới châu Âu rằng các quy định phải phù hợp nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Các mục tiêu thay đổi quá nhanh có nguy cơ làm chậm quá trình thay thế xe.

Hãng kêu gọi cởi mở hơn với công nghệ chuyển đổi như xe hybrid cắm điện (PHEV) và xe điện tầm xa (EREV). Đồng thời cần bảo vệ doanh nghiệp nhỏ trước khó khăn về hạ tầng sạc và kết nối lưới điện.