Hãng xe Trung Quốc BYD đánh bật Ford khỏi top 6 thương hiệu ô tô toàn cầu 13/02/2026 13:30

(PLO)- Tốc độ tăng trưởng của BYD dù chậm lại vào năm 2025 nhưng vẫn đạt doanh số kỷ lục, khiến nhiều hãng ghen tị.

BYD chính thức trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ sáu thế giới, đẩy Ford xuống vị trí thấp hơn.

Hãng xe Trung Quốc BYD đánh bật Ford khỏi top 6 thương hiệu ô tô toàn cầu. Ảnh: Carscoops.



Đây là lần đầu tiên thương hiệu Trung Quốc BYD bán được nhiều xe hơn Ford trên toàn cầu. Đây là kịch bản vốn được xem là khó xảy ra chỉ vài năm trước. Năm ngoái, BYD bán được 4,6 triệu xe, tăng 7,7% so với năm trước.

Ngược lại, doanh số của Ford giảm 2%, xuống còn 4,4 triệu xe. Trong khi đó, General Motors ghi nhận mức tăng trưởng 6,8% với 6,18 triệu xe. Dù Ford tiến bộ tại Mỹ nhưng lại mất thị phần ở châu Âu và Trung Quốc.

Các hãng xe nội địa Trung Quốc như BYD, Xiaomi và Geely đang chiếm ưu thế nhờ xe điện giá rẻ và công nghệ. Hiện Ford đang gặp khó khi chuyển đổi sang xe điện với khoản phí 19,5 tỉ đô la để tái cấu trúc.

Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm của BYD. Tuy nhiên, xuất khẩu của hãng đã tăng lên 1,05 triệu xe nhờ mở rộng sang châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Dự kiến con số này sẽ đạt 1,3 triệu chiếc trong năm nay.

Việc tăng trưởng quốc tế rất quan trọng khi nhu cầu xe điện (EV) và xe hybrid (PHEV) tại nội địa đang giảm. Tháng 1 vừa qua, BYD chỉ bán được 205.518 xe tại Trung Quốc, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Sự sụt giảm này một phần do chính phủ Trung Quốc khôi phục thuế mua hàng 5% đối với xe năng lượng mới. Đây là loại thuế vốn đã bị bãi bỏ từ hơn một thập kỷ trước.

Về bảng xếp hạng chung, Toyota giữ vị trí số một thế giới năm thứ sáu liên tiếp với 11,32 triệu xe. Volkswagen đứng thứ hai với 8,98 triệu xe. Hyundai-Kia xếp thứ ba với 7,28 triệu xe, tiếp theo là General Motors (6,18 triệu) và Stellantis (5,48 triệu).