Toyota gây sốc khi giảm giá mạnh mẫu SUV hybrid mạnh nhất của hãng 04/03/2026 19:00

(PLO)- Mới đây, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota gây sốc khi giảm giá mẫu RAV4 PHEV 2026 mạnh nhất lịch sử.

Theo Toyota, phiên bản hybrid cắm điện (PHEV) công suất 324 mã lực hiện có giá thấp hơn phiên bản cũ hơn 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng). Riêng biến thể GR Sport mới có giá dưới 50.000 USD (tương đương hơn 1,3 tỉ đồng).

Giữa xu thế tăng giá chung, Toyota bất ngờ giảm giá mẫu RAV4 Plug-In Hybrid 2026 hoàn toàn mới. Ảnh: Toyota.



Giữa xu thế tăng giá chung, Toyota bất ngờ giảm giá mẫu RAV4 Plug-In Hybrid 2026 hoàn toàn mới. Cụ thể, mẫu RAV4 PHEV SE 2025 cũ có giá 46.265 USD (khoảng hơn 1,2 tỉ đồng). Trong khi đó, phiên bản đời 2026 mới có giá khởi điểm 42.950 USD (khoảng hơn 1,1 tỉ đồng), đã bao gồm phí vận chuyển.

Mức giá mới giúp khách hàng tiết kiệm được 3.315 USD (khoảng 87 triệu đồng). Tuy nhiên, do Toyota đã ngừng sản xuất phiên bản thuần xăng, giá khởi điểm thực tế của dòng RAV4 năm 2026 vẫn cao hơn trước 3.105 USD (khoảng 81 triệu đồng).

Phiên bản RAV4 PHEV dẫn động bốn bánh mới sở hữu công suất 324 mã lực, tăng 22 mã lực so với trước. Phạm vi hoạt động thuần điện cũng tăng thêm 16 km, đạt mức 84 km đối với các phiên bản SE và XSE.

Dòng sản phẩm được mở rộng với sự xuất hiện của phiên bản Woodland và GR Sport. Trong đó, bản GR Sport đứng đầu bảng với mức giá khởi điểm 49.950 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). Đây là con số hấp dẫn vì phiên bản XSE cũ từng có giá hơn 49.000 USD (khoảng 1 tỉ 285 triệu đồng) nhưng trải nghiệm lái không ấn tượng bằng.

Mẫu GR Sport có tay lái nhạy bén, hệ thống treo được tinh chỉnh chắc chắn và giữ cân bằng tốt khi vào cua. Dù không phải xe thể thao chuyên dụng, phiên bản này vẫn mang lại cảm giác vượt trội so với các mẫu tiêu chuẩn.

Lưu ý, nếu người dùng cần khả năng sạc nhanh DC, các phiên bản Woodland hoặc XSE sẽ là lựa chọn phù hợp. Đây là hai phiên bản duy nhất hỗ trợ tính năng này, đáp ứng nhu cầu di chuyển thuần điện thường xuyên.

Ngoài ra, Toyota vẫn cung cấp phiên bản RAV4 hybrid thông thường với giá từ 33.350 USD (khoảng 874 triệu đồng). Phiên bản AWD SE Hybrid có giá thấp hơn 5.400 USD (khoảng hơn 140 triệu đồng) so với bản SE PHEV, nhưng công suất chỉ đạt 236 mã lực và không thể vận hành hoàn toàn bằng điện.