Từ 1-3, lái xe quên sổ kiểm định ở nhà có bị CSGT xử phạt? 28/02/2026 19:25

(PLO)- Theo người dân và chuyên gia, việc sử dụng giấy chứng nhận kiểm định điện tử không cần lấy giấy rất thuận lợi cho chủ xe, cơ sở đăng kiểm và các lực lượng CSGT.

Kể từ ngày 1-3, các Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới (CSĐK) trên toàn quốc thực hiện cấp giấy chứng nhận (GCN) kiểm định điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Người dân và chuyên gia ủng hộ

Quy định này được người dân và chuyên gia ủng hộ vì sự tiện lợi và mặt thẩm mỹ cho chiếc xe.

Thay vì phải mang theo tất các giấy tờ, người lái xe sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử. Ảnh: TN

Anh Trần Thuận (chủ xe tại TP.HCM) cho rằng việc sử dụng GCN kiểm định điện tử rất thuận tiện, người lái xe không cần phải mang theo giấy tờ. Khi đi đăng kiểm định kỳ, việc đối soát dữ liệu cũ sẽ nhanh hơn nhiều. Hệ thống tự động truy xuất thay vì bắt chủ xe phải lục tìm bản giấy cũ để nộp lại.

“Việc không nhất thiết phải dán quá nhiều loại tem lên kính xe (nếu các quy định liên quan cũng được đồng bộ hóa) giúp tầm nhìn thoáng hơn và xe trông đẹp hơn, vì hiện tem phí sử dụng đường bộ cũng không còn dán trên kính xe nữa. Như vậy, kính lái của xe không bị che chắn tầm nhìn của người lái xe”- anh Thuận chia sẻ về mặt thẩm mỹ.

Theo anh Thuận quy định về việc nếu người lái xe cần bản giấy thì vẫn được cơ sở kiểm định in ra giúp cho thói quen của những người thích để tem trên kính lái nhưng lại “mở cửa” cho những người trẻ thích mặt thẩm mỹ.

Đồng thời, khi dữ liệu đã được số hóa hoàn toàn, các camera giám sát thông minh có thể quét biển số và đối chiếu ngay lập tức xe đó còn hạn đăng kiểm hay không mà không cần CSGT phải dừng xe để kiểm tra thủ công. Thông tin về tình trạng kỹ thuật của phương tiện được cập nhật liên tục trên hệ thống, giúp các cơ quan quản lý giao thông có cái nhìn tổng thể về chất lượng xe.

Trao đổi với PLO, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM cho rằng các thủ tục mới này rất hợp lý trong thời đại số.

"Việc số hóa giúp dữ liệu được kết nối liên thông giữa các bộ, ngành thay vì người dân phải mang giấy tờ theo người là hợp lý. Theo đó, cán bộ chỉ cần quét mã QR để truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc lái xe, người tham gia giao thông mở điện thoại ra là có thể chứng minh được giấy tờ"- ông Tính cho hay.

Giấy chứng nhận điện tử là phiên bản số hoá

Theo đại diện một Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM cho biết GCN điện tử là phiên bản số của GCN kiểm định bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam và được tra cứu trực tuyến trên Trang Web của Cục ĐKVN (https://www.vr.org.vn).

Giấy chứng nhận kiểm định sẽ được các đăng kiểm viên tra cứu trên hệ thống để biết lịch sử của xe. Ảnh: TN

GCN điện tử được tra cứu bằng cách: nhập biển số xe và 6 ký tự cuối của số khung xe được lấy trên chứng nhận đăng ký xe.

Vị đại diện đưa ra ví dụ: biển số 30A12345T. Trong đó, 6 ký tự cuối của số khung: 123456; T: là biển số có nền màu Trắng; V: là biển số có nền màu Vàng; X: là biển số có nền màu Xanh.

“Sau khi tra cứu được GCN thì có thể in ra giấy hoặc tải Tệp tin dạng PDF trong đó có tích hợp chữ ký số của người ký GCN và dấu số của Cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm định phương tiện về thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh...) của người dân”- vị đại diện chia sẻ.

Theo vị đại diện, GCN điện tử thể hiện đầy đủ các thông tin kiểm định của phương tiện, trong đó có thể hiện mức khí thải phương tiện đạt được theo quy định (mức 3, mức 4...), thời hạn hiệu lực và các thông tin cần thiết khác. Đồng thời tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện GCN điện tử trên trang Web của Cục Đăng kiểm để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).