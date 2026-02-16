5 lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải trong dịp Tết Nguyên đán 2026 đối với xe máy 16/02/2026 15:53

(PLO)- Vui chơi ngày Tết Nguyên đán 2026 nhưng khi điều khiển xe máy các chủ xe cần "né" những lỗi vi phạm dễ mắc phải này.

Với nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2026, người đi xe máy cần chú ý một số lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải để tránh bị xử phạt như sau:

(1) Lỗi vi phạm nồng độ cồn

* Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và trừ 04 điểm GPLX khi:

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Lỗi vi phạm nồng độ cồn là lỗi dễ mắc phải dịp Tết. Ảnh: TN

* Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và trừ 10 điểm GPLX khi:

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

(điểm b khoản 8, điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024)

* Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tước bằng lái từ 22 đến 24 tháng khi:

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

(điểm d khoản 9, điểm c khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024)

(2) Lỗi chạy quá tốc độ quy định

* Phạt tiền 400.000 đồng đến 600.000 đồng khi:

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.

(điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024)

* Phạt tiền 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi:

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

(điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024)

* Phạt tiền 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi:

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.

(điểm a khoản 8 và điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024)

* Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và trừ 10 điểm GPLX khi:

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông mà gây tai nạn giao thông (điểm b khoản 10, điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024)

(3) Lỗi không đội mũ bảo hiểm

* Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng khi:

- Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ.

- Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật (điểm h và i khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024)

Dịp Tết, hãy tuân thủ luật giao thông để không bị phạt và đảm bảo an toàn. Ảnh: TN

(4) Lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng

* Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và trừ 04 điểm GPLX khi:

Người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm c khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP; điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024)

* Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và trừ 10 điểm GPLX khi:

Người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mà gây tai nạn giao thông (điểm b khoản 10, điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024)

(5) Lỗi leo lề, chạy xe lên vỉa hè

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và trừ 02 điểm GPLX khi:

Người điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan (điểm a khoản 7, điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024)