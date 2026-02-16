Ô tô bay lớn nhất thế giới, tham vọng thay đổi cách đi lại của con người 16/02/2026 11:19

Đây là chiếc ô tô bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) hạng nặng 5 tấn. Hãng mô tả đây là thiết bị lớn nhất thế giới cùng loại hiện nay.

Công ty khởi nghiệp hàng không AutoFlight (Trung Quốc) vừa ra mắt mẫu ô tô bay Matrix. Ảnh: AutoFlight.



Dự án này được hỗ trợ bởi tập đoàn sản xuất pin CATL. Đây là biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc trong việc thống trị nền kinh tế bay ở độ cao thấp. Buổi trình diễn vừa hoàn tất tại cơ sở thử nghiệm ở Côn Sơn, thành phố lân cận Thượng Hải.

Ô tô bay Matrix có sải cánh dài 20 m, chiều dài 17,1 m và cao 3,3 m. Máy bay có hai biến thể dành cho vận chuyển hành khách và vận tải hàng nặng. Thiết bị có thể chở 10 hành khách, một bước tiến lớn so với các dòng máy bay nhỏ từ 1,5 đến 3 tấn.

AutoFlight hiện cạnh tranh với các đối thủ như Ehang, Xpeng và Geely. Trung Quốc đang nhanh chóng thiết lập các tiêu chuẩn cho ngành này. Mục tiêu là ban hành hơn 300 tiêu chuẩn vào năm 2030 để quản lý nền kinh tế hàng không tầm thấp.

Ông Xie Jia, Phó Chủ tịch AutoFlight, cho biết hãng hiện tập trung vào vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, lĩnh vực vận tải hành khách có tiềm năng rất lớn. Máy bay chở khách chiếm đến 70% tổng đơn đặt hàng của công ty.

Hãng dự kiến nhận chứng nhận cho máy bay chở khách trong một đến hai năm tới. Để khai thác thương mại, máy bay eVTOL cần ba loại chứng nhận về thiết kế, sản xuất và điều kiện bay.

Trước đó, mẫu CarryAll dành cho vận tải hàng hóa của hãng đã nhận đủ ba chứng chỉ tại Trung Quốc. Đây là máy bay eVTOL hạng tấn duy nhất trên toàn cầu đạt được sự chấp thuận này.

Vừa qua, CarryAll thực hiện chuyến bay chở hàng xuyên thành phố đầu tiên trên thế giới. Máy bay vận chuyển hàng hóa từ An Khánh đến Hợp Phê dài 160 km trong một giờ.

Sự phát triển của AutoFlight có sự hỗ trợ lớn từ CATL. Nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới này nắm giữ 38% cổ phần và hỗ trợ trực tiếp việc nghiên cứu pin.

Năm 2026 được dự báo là thời điểm Trung Quốc có chiếc ô tô bay chở khách trả tiền đầu tiên. Bảy nhà sản xuất dự kiến bắt đầu giao hàng trước cuối năm nay.

Mục tiêu dài hạn của AutoFlight là phổ biến hóa việc bay. Ông Xie cho biết chi phí đi lại bằng đường hàng không có thể tương đương dịch vụ gọi xe cao cấp. Tuy nhiên, việc ứng dụng quy mô lớn cần thêm ba đến năm năm nữa.

“Sự tăng trưởng thực sự mạnh mẽ sẽ xảy ra khi việc thương mại hóa máy bay chở khách bắt đầu”, ông Xie nói.

Hãng cũng đang nhắm đến các thị trường nước ngoài như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Trung Đông. Đây là những nơi có nhu cầu vận tải hàng hóa lớn do cơ sở hạ tầng còn hạn chế.