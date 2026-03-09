Quy định mới nhất về việc sát hạch lái xe 09/03/2026 15:37

(PLO)-Quy định mới nhất về việc thanh toán phí và lệ phí trong lĩnh vực sát hạch lái xe đang thực hiện tại TP.HCM.

Đáp ứng tuân thủ quy định của Nhà nước và pháp luật về việc thanh toán phí và lệ phí trong lĩnh vực sát hạch lái xe, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM triển khai hình thức thanh toán qua mã QR.

Theo đó, thủ tục này được thí điểm tại Trung tâm Sát hạch lái xe Hóc Môn kể từ ngày 29-1.

Nộp phí và lệ phí thi sát hạch lái xe theo mã QR đang được thí điểm. Ảnh: TN

Đề việc thanh toán được thực hiện đúng theo quy định, thí sinh hoàn thành việc nộp phí và lệ phí thi sát hạch lái xe theo mã QR đã được các cơ sở đào tạo cung cấp.

Theo đó, người dự thi thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng.

Trung tâm khuyến cáo không sử dụng ví điện tử như Momo, Zalopay, VNpay, Cake, Timo…)

Bước 2: Quét mã QR được gửi kèm.

Bước 3: Kiểm tra kỹ thông tin: Họ tên thí sinh, CCCD, Số tiền phải nộp trước khi xác nhận thanh toán.

Bước 4: Lưu màn hình xác nhận thanh toán để đối chiếu khi cần thiết

Trung tâm cũng lưu ý thí sinh các nội dung như sau: