Dịp Tết, đi ô tô 5 chỗ có được chở 6 người? 13/02/2026 15:07

(PLO)- Ngày Tết, trường hợp xe 5 chỗ chở 6 người sẽ bị xử phạt tiền và còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngày Tết, nhiều gia đình sẽ di chuyển bằng ô tô để du xuân hoặc đi chúc Tết. Nhiều người đặt câu hỏi xe 5 chỗ chở được mấy người hay xe 5 chỗ chở 6 người có bị phạt hay không?

Chở quá số người quy định sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024. Ảnh: TN

Theo Điều 20 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt chở quá số người quy định đối với ô tô như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

...

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

...

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách (kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng) chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện.

...

10. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:

...

b) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 (trường hợp vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện) Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;

...

d) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 (trường hợp vượt trên 100% số người quy định được phép chở của phương tiện) Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 168 thì chỉ cần chở quá số người quy định thì sẽ bị xử phạt. Do đó, đối với xe 5 chỗ hiện nay chỉ được chở tối đa 5 người bao gồm cả tài xế.

Trường hợp xe 5 chỗ chở 6 người sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, trừ trường hợp. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách (kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng) chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km.

Lưu ý: Mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75.000.000 đồng.

Ngoài ra, xe 5 chỗ chở quá số người quy định ngoài bị phạt tiền còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: